В Москве девочка порезала руку во время спуска с горки в игровой зоне ресторана
В московском ресторане во время детского праздника восьмилетняя девочка спустилась с горки в сухой бассейн и поранила руку о доску с торчащими гвоздями. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Семья отмечала в заведении день рождения ребёнка. Дети сразу отправились в игровую комнату. Именинница получила порез во время спуска с горки — внизу лежала конструкция с гвоздями. Кроме того, под пластмассовыми шариками родители обнаружили осколки стекла.
Взрослые вызвали бригаду скорой помощи, медики обработали и перевязали рану девочки. Полиция проводит проверку и устанавливает, каким образом опасные предметы оказались в детской зоне, и определяет ответственных за это лиц.
Ранее в Орске мужчина избил подростка трубой. Нападавший заподозрил мальчика в краже и решил наказать его таким образом.
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