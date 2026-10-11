В Москве девушка совершила «прогулку» по кондиционеру

11 октября 2026, 20:34

В Москве спасатели сняли с короба кондиционера девушку и передали ее врачам

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Москве на Люблинской улице спасли девушку, находившуюся на коробе кондиционера. Об этом 11 октября сообщил источник РЕН ТВ.





На опубликованных кадрах видно, как девушка забирается на короб кондиционера. После этого она возвращается в квартиру.



