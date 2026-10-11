В Москве девушка совершила «прогулку» по кондиционеру
В Москве спасатели сняли с короба кондиционера девушку и передали ее врачам
В Москве на Люблинской улице спасли девушку, находившуюся на коробе кондиционера. Об этом 11 октября сообщил источник РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видно, как девушка забирается на короб кондиционера. После этого она возвращается в квартиру.
«Она высовывалась из окна и привлекала к себе внимание. Позднее девушка начала просить о помощи», — добавил собеседник.Прибывшие специалисты эвакуировали её и передали медикам. Другой информации не приводится.
Ранее подмосковные спасатели отловили змею в квартире многоэтажки в Яхроме. Подробности — в нашем материале.