Криминалист назвал возможные причины убийства мужчины в Москве вебкамщицей
Криминалист Игнатов: Вебкамщица могла убить мужчину из-за самообороны
Женщины совершают убийства значительно реже мужчин, поэтому в деле московской модели не исключаются версии самообороны или состояния аффекта. Об этом заявил криминалист Михаил Игнатов.
По его предположению, мужчина мог прийти к девушке за деньгами на азартные игры, а получив отказ — напасть на неё. Информацию приводит Life.ru.
«Женщины у нас действительно не так часто убивают. Это могла быть банальная самооборона, девушка нанесла ножом удар в жизненно важный орган. Могла быть и другая причина: она могла находиться в состоянии сильного эмоционального потрясения и схватила нож, ударила — это называется состояние аффекта. Я не думаю, что девушка так целенаправленно затащила его в квартиру, чтобы убить. Там что-то произошло. Если были крики, тем более, он мог на неё напасть, мог попытаться причинить физический вред», — сказал Игнатов.
Говоря об игровой зависимости, собеседник провёл жёсткую аналогию с наркотической. По его словам, потребность в очередной ставке может заставлять человека продавать имущество и требовать деньги у близких.
«Наркоману нужна доза, и он ради этого всё заберёт, придёт, отнимет, украдёт, вытащит из дома, продаст, чтобы удовлетворить свою потребность в наркотиках. А этот примерно такой же наркоман, только он в другом направлении», — пояснил спикер.Если действия девушки квалифицируют как убийство без отягчающих обстоятельств, наказание составит от шести до 15 лет лишения свободы. При доказанном превышении пределов необходимой обороны статья 108 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы, а также альтернативные наказания, включая исправительные работы. Убийство одного человека в состоянии аффекта по статье 107 УК РФ наказывается лишением свободы на срок до трёх лет либо более мягкими мерами. Для установления обстоятельств произошедшего, добавил Игнатов, важны не только показания девушки, но и осмотр квартиры, а также результаты экспертиз.