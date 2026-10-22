Криминалист назвал возможные причины убийства мужчины в Москве вебкамщицей

22 октября 2026, 12:46

Криминалист Игнатов: Вебкамщица могла убить мужчину из-за самообороны

Фото: istockphoto/rootstocks

Женщины совершают убийства значительно реже мужчин, поэтому в деле московской модели не исключаются версии самообороны или состояния аффекта. Об этом заявил криминалист Михаил Игнатов.





По его предположению, мужчина мог прийти к девушке за деньгами на азартные игры, а получив отказ — напасть на неё. Информацию приводит Life.ru.





«Женщины у нас действительно не так часто убивают. Это могла быть банальная самооборона, девушка нанесла ножом удар в жизненно важный орган. Могла быть и другая причина: она могла находиться в состоянии сильного эмоционального потрясения и схватила нож, ударила — это называется состояние аффекта. Я не думаю, что девушка так целенаправленно затащила его в квартиру, чтобы убить. Там что-то произошло. Если были крики, тем более, он мог на неё напасть, мог попытаться причинить физический вред», — сказал Игнатов.

«Наркоману нужна доза, и он ради этого всё заберёт, придёт, отнимет, украдёт, вытащит из дома, продаст, чтобы удовлетворить свою потребность в наркотиках. А этот примерно такой же наркоман, только он в другом направлении», — пояснил спикер.