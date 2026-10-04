В Москве «ГАЗель» перевернулась после столкновения с Toyota, есть пострадавшие
В центре Москвы два человека пострадали в ДТП с участием Toyota и «ГАЗели». Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.
Около 19:20 мск в районе дома 18, строения 1 по Садовой-Спасской улице произошло столкновение двух транспортных средств. Уточняется, что Toyota столкнулась с автомобилем «ГАЗель». В результате аварии грузовик не удержался на колёсах и перевернулся.
Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливают. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. Движение на участке улицы затруднено. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось о ДТП в Саратовской области. Там водитель «ВАЗ-2114» погиб при опрокидывании автомобиля.
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