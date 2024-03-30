В Москве горит кровля МГТУ имени Баумана

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Очевидцы сообщают о пожаре в МГТУ имени Баумана, пишет «Осторожно, новости».
По предварительным данным, горит кровля. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы. Информации о пострадавших нет.
Причины возгорания не сообщаются. Известно, что кровля полыхает в районе корпуса, в котором находится химическая лаборатория.
Ранее сообщалось, что сильный пожар произошёл на газопроводе рядом с посёлком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова