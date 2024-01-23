В Москве иранец напал на школьников, уступивших ему дорогу

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Иранец напал на братьев-пятиклассников в лифте многоэтажки в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что два брата возвращались домой около семи часов вечера. Около подъезда они встретили своего 37-летнего соседа – уроженца Ирана. Открыв дверь, они пропустили мужчину вперёд, что и стало причиной конфликта. Иранцу не понравилось поведение мальчиков, поэтому в лифте он начал осыпать одного из них подзатыльниками.
Школьники выбежали из лифта на своём 15 этаже и быстро позвали на помощь старшего брата. Выбежавший вслед за ними мужчина вступил в драку с братом, в ходе которой один из младших взял нож и воткнул его в ягодицу нападавшего.
Мужчина был экстренно госпитализирован, а полиция начала разбираться с причинами и обстоятельствами произошедшего.
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Школьники выбежали из лифта на своём 15 этаже и быстро позвали на помощь старшего брата. Выбежавший вслед за ними мужчина вступил в драку с братом, в ходе которой один из младших взял нож и воткнул его в ягодицу нападавшего.
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Анастасия Чинкова