В Москве из окон горящего дома выпрыгнули три человека
В Москве начался пожар в многоквартирном доме на улице Мытная. Трое жителей выпрыгнули из окон четвертого этажа, спасаясь от огня.
По информации telegram-канала Shot, пострадавших экстренно госпитализировали в больницу. В общем в пожаре травмы получили девять человек.
«Крыша и верхние этажи жилого дома полыхают в Москве. Горели две квартиры на верхних этажах. По словам очевидцев, пострадавшие просили о помощи с балкона», — говорится в сообщении.
На месте происшествия находятся пожарные и медики. Специалистам удалось локализовать возгорание на площади в 100 квадратных метров. На место до сих пор стягиваются кареты скорой помощи. Причина пожара пока неизвестна.