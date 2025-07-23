В Москве из окон горящего дома выпрыгнули три человека

23 июля 2025, 02:56

Фото: iStock/Distortion Media

В Москве начался пожар в многоквартирном доме на улице Мытная. Трое жителей выпрыгнули из окон четвертого этажа, спасаясь от огня.





По информации telegram-канала Shot, пострадавших экстренно госпитализировали в больницу. В общем в пожаре травмы получили девять человек.





«Крыша и верхние этажи жилого дома полыхают в Москве. Горели две квартиры на верхних этажах. По словам очевидцев, пострадавшие просили о помощи с балкона», — говорится в сообщении.