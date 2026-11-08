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В Москве из ТРЦ «РИО» эвакуировали 1,5 тысячи человек

На юго-востоке Москвы произошел пожар в ТРЦ, эвакуировали 1,5 тысячи человек
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Порядка 1,5 тысячи человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра на юго-западе Москвы из-за возгорания жировых отложений в вентиляционной шахте. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.



Все случилось по адресу: улица Большая Черемушкинская, дом 1». Источник пламени находился на минус первом этаже.

По информации Агентства городских новостей «Москва», пострадавших нет. Другие подробности не приводятся.

Ранее в Приморье студийный свет с китайского маркетплейса устроил пожар в доме девушки. По словам Марии, она включила прибор и поставила его на зарядку.

Никита Кротов

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