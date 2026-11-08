В Москве из ТРЦ «РИО» эвакуировали 1,5 тысячи человек

08 ноября 2026, 19:44

На юго-востоке Москвы произошел пожар в ТРЦ, эвакуировали 1,5 тысячи человек

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Порядка 1,5 тысячи человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра на юго-западе Москвы из-за возгорания жировых отложений в вентиляционной шахте. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.