В Москве из ТРЦ «РИО» эвакуировали 1,5 тысячи человек
На юго-востоке Москвы произошел пожар в ТРЦ, эвакуировали 1,5 тысячи человек
Порядка 1,5 тысячи человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра на юго-западе Москвы из-за возгорания жировых отложений в вентиляционной шахте. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.
Все случилось по адресу: улица Большая Черемушкинская, дом 1». Источник пламени находился на минус первом этаже.
По информации Агентства городских новостей «Москва», пострадавших нет. Другие подробности не приводятся.
Ранее в Приморье студийный свет с китайского маркетплейса устроил пожар в доме девушки. По словам Марии, она включила прибор и поставила его на зарядку.
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