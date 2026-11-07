В Приморье студийный свет с китайского маркетплейса устроил пожар в доме девушки
Визажистка Мария из Приморья рассказала, как студийный свет устроил файер-шоу на камеру. Её слова приводит Telegram-канал Baza.
Женщина приобрела маленький световой прибор на китайском маркетплейсе ещё четыре года назад. Всё это время устройство работало обычно, однако устроить файер-шоу оно решило «в прямом эфире» — на камеру.
По словам Марии, она включила прибор и поставила его на зарядку. Россиянка предполагает, что устройство могло перегреться. Огонь быстро удалось потушить, однако пламя всё-таки повредило напольное покрытие, оплавило шторы и музыкальную колонку.
До этого сообщалось об инциденте в Челябинске. Там у девушки взорвался ноутбук компании Apple с повреждённым проводом.
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