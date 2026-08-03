В Москве курьер пытался ворваться в квартиру девушки и караулил ее под дверью
В Москве курьер пытался проникнуть в квартиру девушки и караулил ее под дверью, несмотря на ее просьбу уйти. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Москвы».
Девушка заказала продукты, оставив в описании пометку: «Оставить у двери. Не стучать!». Однако курьер через сообщения пытался выяснить, открыта ли дверь и одна ли клиентка дома, после чего начал стучать и дергать ручку.
Москвичка рассказала о происходящем подруге, на что та посоветовала не открывать дверь и пригрозить вызовом полиции. Тем временем доставщик еды ждал у входа в квартиру и снимал его на телефон. В итоге клиентка написала в службу доставки. Представители компании принесли извинения и пообещали сообщить о ситуации ответственному отделу.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону конкурент подкараулил курьера у магазина и принялся душить.
Читайте также: