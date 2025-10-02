В Подмосковье отлетевшее колесо грузовика мгновенно убило женщину на тротуаре
В подмосковных Мытищах отлетевшее колесо грузового автомобиля привело к гибели пешехода. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл на Ярославском шоссе. По предварительной информации, 32-летняя Мария Л. шла по тротуару. В этот момент мимо неё проезжал грузовик. Внезапно у грузового автомобиля отделилось одно из колёс. Оно выкатилось на тротуар и на большой скорости ударило женщину в голову.
Свидетель происшествия сразу же вызвал скорую помощь. Однако медики, которые прибыли на место, констатировали смерть женщины. Травмы, которые она получила от удара, оказались несовместимы с жизнью.
Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства трагедии. Сотрудники ГИБДД задержали водителя грузовика для дачи показаний.
