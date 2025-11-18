В Москве МКАД перекрыли для проезда автомобилей
В Москве на МКАД временно перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Согласно информации канала, движение полностью остановили на съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе в направлении области. Отмечается, что перекрытие затронуло улицу 1905 года.
Кроме того, ограничения действуют на проспекте Вернадского. В Департаменте транспорта советуют водителям строить маршрут через Мичуринский проспект, чтобы объехать проблемные зоны. Специалисты призывают автомобилистов заранее выбирать путь следования.
Ранее на юге Москвы массовая автомобильная авария парализовала движение.
