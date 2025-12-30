Женщина отсудила компенсацию за подмену в младенчестве
Испанский суд обязал региональную службу здравоохранения выплатить крупную компенсацию женщине, которую по ошибке подменили в роддоме. Об этом пишет The Brussels Times.
Инцидент произошел в июне 2002 года в больнице города Лагроньо. Двух новорожденных перепутали по неустановленной причине. О случившемся стало известно лишь спустя годы, когда одна из девушек, уже будучи взрослой, сделала ДНК-тест и обнаружила несоответствие.
После этого она подала иск к роддому, а в 2021 году подмену официально подтвердили для обеих семей. В качестве причины назвали человеческий фактор.
В 2025 году суд признал, что ошибка привела к «необратимым последствиям», и постановил выплатить пострадавшей компенсацию. В решении отдельно отмечается, что женщина лишилась возможности познакомиться со своей биологической матерью, умершей в 2018 году.
Власти предложили 23-летней истице выплату в размере 850 тысяч евро (около 77,6 млн рублей), однако она и ее адвокат считают сумму недостаточной. Вторая подмененная в младенчестве девушка также добивается компенсации через суд — она требует три миллиона евро (примерно 273,8 млн рублей).
Решение еще можно обжаловать. Апелляцию вправе подать как истица, так и представители системы здравоохранения в Верховный суд Испании.
