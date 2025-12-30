Женщина отсудила компенсацию за подмену в младенчестве

30 декабря 2025, 13:12

В Испании подмененная в младенчестве женщина отсудила компенсацию

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris

Испанский суд обязал региональную службу здравоохранения выплатить крупную компенсацию женщине, которую по ошибке подменили в роддоме. Об этом пишет The Brussels Times.