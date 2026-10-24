В Северобайкальске водитель ВАЗ сбила трех пешеходов на зебре
Три человека пострадали в аварии в городе Северобайкальске. Об этом проинформировало МВД Бурятии.
Согласно информации полиции, 27-летняя девушка, управлявшая автомобилем ВАЗ, в 07:44 (02:44 по московскому времени) совершила ДТП на Ленинградском проспекте. Находясь вблизи пешеходного перехода, она не справилась с управлением, что привело к наезду на людей, пересекавших проезжую часть.
В результате аварии пострадали граждане, родившиеся в 1976, 1989 и 1990 годах. Все они были госпитализированы. У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы. Один из пострадавших находится в реанимации с предположительно переломами обеих ног.
Причиной ДТП, по данным Telegram-канала Baza, стали неисправные тормоза. Во время попытки избежать столкновения с пешеходами водитель ВАЗ не смогла контролировать автомобиль, и транспортное средство занесло прямо на людей. После происшествия девушку направили на медицинское освидетельствование.
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