Помогавшая пострадавшим от наводнения рассказала о поисках погибшей россиянки в Болгарии

05 октября 2025, 05:33

Помогавшая при наводнении в Болгарии волонтер рассказала о поисках погибшей россиянки

Фото: iStock/Mrkit99

Волонтер Любовь Гордеева, помогающая пострадавшим от наводнения в болгарском Елените, рассказала о ходе поисков погибшей россиянки. Ее слова передает Telegram-канал «РЕН ТВ».





Ранее в пятницу на прибрежные города и курорты Болгарии обрушились рекордные ливни. Они вызвали масштабные наводнения: дороги превратились в бурные потоки, десятки автомобилей оказались полностью затоплены. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома и отели из-за быстро прибывающей воды.



Гордеева объяснила, что сразу после стихийного бедствия спасатели получили информацию о пропавшей женщине по имени Елена. Они заявили, что тщательно обследовали ее дом, но не обнаружили там россиянку.





«Некоторые рестораны организовали доставку горячего питания — развозят по побережью в пункты помощи пострадавшим», — пояснила Гордеева.