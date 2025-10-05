Помогавшая пострадавшим от наводнения рассказала о поисках погибшей россиянки в Болгарии
Помогавшая при наводнении в Болгарии волонтер рассказала о поисках погибшей россиянки
Волонтер Любовь Гордеева, помогающая пострадавшим от наводнения в болгарском Елените, рассказала о ходе поисков погибшей россиянки. Ее слова передает Telegram-канал «РЕН ТВ».
Ранее в пятницу на прибрежные города и курорты Болгарии обрушились рекордные ливни. Они вызвали масштабные наводнения: дороги превратились в бурные потоки, десятки автомобилей оказались полностью затоплены. Сотни людей были вынуждены покинуть свои дома и отели из-за быстро прибывающей воды.
Гордеева объяснила, что сразу после стихийного бедствия спасатели получили информацию о пропавшей женщине по имени Елена. Они заявили, что тщательно обследовали ее дом, но не обнаружили там россиянку.
Россиянка погибла в результате сильного наводнения в Болгарии
Волонтеры собственными силами организовали расселение пострадавших, обеспечили их продовольствием, водой и гуманитарной помощью.
«Некоторые рестораны организовали доставку горячего питания — развозят по побережью в пункты помощи пострадавшим», — пояснила Гордеева.Она добавила, что официальные власти не дают точную цифру погибших. Предварительно, от стихии пострадало более 107 человек.
Узнав об исчезновении жены, из Санкт-Петербурга в Болгарию прибыл супруг Елены. Зайдя в ее дом, муж увидел тело погибшей.