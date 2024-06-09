В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина

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В Москве было совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что знакомый Щельцина погиб. Согласно информации источника, неизвестный нанес ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей Щельцину.
Знакомый главы АНО «Цифровые платформы» Иван Поздняков получил не менее 9 ударов ножом и скончался в машине скорой помощи. Уточняется, что между двумя компаниями произошла ссора, которая переросла в драку. В процессе преступник нанес своим оппонентам множественные ножевые удары.
Ранее сообщалось, что 7 июня зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Незадолго до убийства Антон Еговцев и его супруга Екатерина обращались в правоохранительные органы с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома.
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Знакомый главы АНО «Цифровые платформы» Иван Поздняков получил не менее 9 ударов ножом и скончался в машине скорой помощи. Уточняется, что между двумя компаниями произошла ссора, которая переросла в драку. В процессе преступник нанес своим оппонентам множественные ножевые удары.
Ранее сообщалось, что 7 июня зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Незадолго до убийства Антон Еговцев и его супруга Екатерина обращались в правоохранительные органы с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома.
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Екатерина Коршунова