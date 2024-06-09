В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина

Обрушение части балкона ночного клуба в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси унесло жизни двух человек, еще 15 ранены. Часть балкона обрушилась с высоты в шесть метров. Об этом сообщает издание Milenio со ссылкой на секретаря городского совета Хорхе Эрнандеса.