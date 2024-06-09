Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина

В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина

09 июня 2024, 16:27
Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

В Москве было совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что знакомый Щельцина погиб. Согласно информации источника, неизвестный нанес ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей Щельцину.

Знакомый главы АНО «Цифровые платформы» Иван Поздняков получил не менее 9 ударов ножом и скончался в машине скорой помощи. Уточняется, что между двумя компаниями произошла ссора, которая переросла в драку. В процессе преступник нанес своим оппонентам множественные ножевые удары.



Ранее сообщалось, что 7 июня зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Незадолго до убийства Антон Еговцев и его супруга Екатерина обращались в правоохранительные органы с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома.

Читайте также:

Суд арестовал обвиняемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Еговцева

Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Москве

На Украине обнаружили тело очередного уклониста в горах на границе с Румынией
#суд
#дома
#нож
#убийство
#нападение
#москва
Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Москве
09 июня 2024, 16:21

Фото: istockphoto/blinow61

Полиция задержала мужчину, который в результате конфликта на северо-востоке Москвы убил одного прохожего и ранил другого. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«Сотрудники патрульно-постовой службы района Северное Измайлово задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство» — сообщил представитель агентства.
По данным ведомства, на Сиреневом бульваре между двумя группами возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки злоумышленник нанес своим оппонентам множественные ножевые ранения. Один мужчина скончался от полученных травм, а второй был доставлен в больницу. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Отмечается, что задержанный 1976 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство и покушение на убийство.

В прокуратуре Москвы добавили, что инцидент произошел 8 июня, и суд в ближайшее время рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанного.

Читайте также:

Украинский военный пытался наброситься с ножом на девушку в Киевской области

В Одессе мужчина порезал ножом жену и ребенка, а после покончил с собой

В сети появились шокирующие кадры, на которых мужчина изрезал ножом экс-супругу и её мать
#суд
#убийство
#дело
#конфликт
#уголовное дело
#мать
#инцидент
#кадры
#мужчина
#происшествия
#сотрудники
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине обнаружили тело очередного уклониста в горах на границе с Румынией
09 июня 2024, 16:18

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Украинские пограничники нашли тело очередного уклониста на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ).
Тело военнообязанного обнаружил местный житель. Прибывшие к месту происшествия пограничники вызвали туда сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полицейских.

Ранее сообщалось, что двое граждан Украины утонули в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию. Тела нашли во время патрулирования.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

Читайте также:

Двое украинских уклонистов утонули в реке Тиса, пытаясь попасть в Румынию

«Проявили смекалку»: Украинские военнообязанные хитростью сбежали в Венгрию

Житель Украины вырвался из рук пограничников в Закарпатье и сбежал в Венгрию
#страны
#происшествия
#режим
#тела
#украина
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд арестовал обвиняемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Еговцева
09 июня 2024, 14:55

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Лобненский городской суд арестовал Дмитрия Матвеева, который обвиняется в расправе над зампредом движения «Зов народа» Антоном Еговцевым. Об этом сообщает «112».
Уточняется, что Матвеев будет находиться под стражей 2 месяца, до 7 августа. Ему вменяется статья 105 УК РФ.

Ранее жена погибшего призналась, что хотела бы, чтобы преступника не было в живых, так как он разрушил ее семью, не сумев построить свою собственную

Напомним, 7 июня Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Незадолго до убийства Антон Еговцев и его супруга Екатерина обращались в правоохранительные органы с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Оказалось, что преступник был влюблен в жену Еговцева.

Читайте также:

Зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в Подмосковье

Жена Антона Еговцева пожелала смерти его убийце

Стала известна причина убийства зампреда движения «Зов народа» Еговцева
#ук
#дома
#рф
#убийство
#подмосковье
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Популярного ведущего Би-би-си нашли мертвым
Пропавшего на острове Сими ведущего Би-би-си Майкла Мосли нашли мертвым
09 июня 2024, 14:28

Фото: iStock/Soumen Hazra

Пропавший на греческом острове Сими популярный ведущий Би-би-си Майкл Мосли (Michael Mosley) найден мертвым. Об этом сообщает ERTNews.
Отмечается, что ведущий пропал с вечера среды, 5 июня. 67-летний Мосли отправился купаться и возвращался пешком с труднодоступного пляжа.

Его тело обнаружили на ограде на пляже Агия Марина. Телеоператор ERT во время съемки заметил блестящий предмет, сосредоточился на объекте, увеличил масштаб отснятого видео и увидел, что на камнях лежит мертвый Мосли.

Вместе со съемочной группой телевидения на месте происшествия находился мэр острова. В настоящее время ожидаются результаты судмедэкспертизы.

Читайте также:

Учителя английского арестовали за сексуальное насилие над восьмилетней ученицей

Полицию Чехии привели в повышенную готовность из-за угрозы теракта

В Подмосковье 10-летняя девочка стала жертвой педофила при покупке хот-дога
#происшествия
#мэр
#съёмки
#пляжи
#смерть
#греция
#отпуск
#журналист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве рыбак вонзил нож в прохожего и попал на видео
09 июня 2024, 13:18

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Москве рыбак нанес ножевое ранение прохожему. Пресс-служба столичной прокуратуры опубликовала видеозапись инцидента в Telegram.
На видео видно, как мужчина борется с другим человеком, затем отталкивает его, возвращается на место и продолжает рыбачить.

Согласно информации прокуратуры, между мужчинами возник конфликт, в результате которого пострадавший получил серьезные травмы. Вопрос о возбуждении уголовного дела против нападавшего решается.

Ранее в Алтайском крае пожилая женщина и беременная сумели обезвредить вооруженного мужчину. Они вырвали нож из его рук, вытолкнули его за дверь и заперлись внутри. Нападавшего приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима.

Читайте также:

Украинский военный пытался наброситься с ножом на девушку в Киевской области

В Одессе мужчина порезал ножом жену и ребенка, а после покончил с собой

В Самаре мужчина убил 17-летнюю девушку, нанеся ей не менее 60 ударов ножом
#конфликт
#нож
#женщина
#видео
#пострадавший
#травмы
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликованы кадры обрушения балкона в ночном клубе Мексики
Обрушение перил балкона в баре в Мексике попало на запись
09 июня 2024, 12:41

Фото: istockphoto/GummyBone

Обрушение части балкона ночного клуба в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси унесло жизни двух человек, еще 15 ранены. Часть балкона обрушилась с высоты в шесть метров. Об этом сообщает издание Milenio со ссылкой на секретаря городского совета Хорхе Эрнандеса.
«Бесконтрольное присутствие людей на этом мероприятии, привело к тому, что одни из перил на третьем этаже торгового центра «Альтус» поддались давлению, что вызвало эту трагедию (…), унесшую жизни двух человек, по имеющейся у нас на данный момент информации, около 15 ранены, некоторые из них серьезно», – сказал чиновник.




По сообщению городского правительства, торговый центр, где произошел инцидент, закрыт для посетителей. Предварительно известно, что организаторы проводили массовое мероприятие незаконно. Следствие разбирается в подробностях произошедшего.

Читайте также:

В Петербурге произошло частичное обрушение железнодорожного моста

Два балкона жилого дома в Воронеже обрушились на припаркованные автомобили

Обрушение моста под Подольском не связано с терактом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учителя английского арестовали за сексуальное насилие над восьмилетней ученицей
Mash: преподавателя арестовали в Карелии за насилие над восьмилетней ученицей
09 июня 2024, 12:23

Фото: iStock/ronstik

В Карелии арестовали учителя английского языка за сексуальное насилие над восьмилетней ученицей. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что инцидент произошел в Сортавале. Учитель пристал к девочке прямо в помещении школы иностранных языков.

Дома ребенок рассказал родителям о странном поведении преподавателя. Семья девочки обратилась в правоохранительные органы.

Родственники малышки рассказали — над их дочерью надругались. По информации источника, педофилом оказался 40-летний гражданин Армении.

Мужчину задержали и отправили в СИЗО. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Подмосковье 10-летняя девочка стала жертвой педофила при покупке хот-дога

В Канаде за изнасилование задержан экс-директор крупной автомобильной компании

В отношении звезды «Что? Где? Когда?» могут возбудить уголовное дело
#учитель
#ребёнок
#школы
#семья
#уголовное сизо
#девочка
#изнасилование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На юге Азербайджана молния убила двух пограничников
09 июня 2024, 12:16

Фото: Istock/Yury_Dmitrienko

Двое военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана погибли в воскресенье из-за удара молнии, сообщает пресс-служба ведомства, цитируемая Sputnik.
«Майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев погибли от удара молнии во время выполнения служебных обязанностей по охране границы на территории пограничного отряда ’Лянкяран’ пограничных войск ГПС», — говорится в сообщении.
Начато расследование происшествия. Ведомство выразило соболезнования семьям погибших.

Читайте также:

Молния убила мужчину с зонтиком в подмосковной Балашихе

Молния ударила в пассажирский самолет в Британии

Названы случаи, когда молния может ударить в зонт
#самолет
#соболезнования
#происшествия
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Самаре арендованный автомобиль столкнулся с автобусом, погибли трое детей
09 июня 2024, 11:30

Фото: СУ СК России по Самарской области

В Самаре водитель арендованного автомобиля врезался в припаркованный автобус, что привело к гибели четырех человек, включая трех детей. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области через Telegram-канал.
«9 июня около 4 часов утра в Красноглинском районе Самары водитель арендованного автомобиля столкнулся с автобусом, припаркованным на ночь. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля», — говорится в сообщении регионального СУСК России.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц по неосторожности). На место аварии прибыли криминалисты и следователи для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Прокуратура Самарской области начала собственную проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Заместитель прокурора Самары, Евгений Московцев, координирует работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб на месте происшествия, сообщила областная прокуратура журналистам.

Читайте также:

Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

В ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье погибли три человека

Три человека погибли при столкновении двух мотоциклов в Татарстане
#дтп
#дело
#смерть
#уголовное дело
#прокуратура
#следователи
#ночь
#ук
#водитель
#аварии
#нарушение
#происшествия
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф