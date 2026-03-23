В подмосковных Химках загорелся мебельный цех
В подмосковных Химках загорелся цех по производству мебели, площадь пожара составила 960 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Возгорание произошло в посёлке Лунево. Огонь быстро распространился по всей площади здания — этому способствовали позднее сообщение о пожаре и высокая пожарная нагрузка внутри цеха.
К настоящему моменту пожарным удалось локализовать пламя и не допустить его перехода на соседнее строение. В тушении участвуют примерно 50 человек, также используются 16 единиц техники.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Курганской области огонь охватил помещение в многоквартирном жилом доме в городе Петухово. Пожар унес жизни нескольких детей — скончались мальчики 2020 и 2023 годов рождения. Также сообщалось, что 22 марта в Пермском крае 63-летняя женщина погибла, когда вернулась горящий в дом за вещами.
