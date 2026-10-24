В Москве неформал выстрелил 16-летнему студенту в голову из травмата
В Москве неформал выстрелил подростку в голову из травматического пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Чрезвычайное происшествие случилось на Китай-городе. Отмечается, что 16-летний студент колледжа выжил после выстрела. Предварительно, оба молодых человека находились под действием наркотических веществ. Кроме того, оба учатся в одном учебном заведении. Всё произошло в тусовочном месте рядом с храмом во имя святителя Иоанна Златоуста.
Ранее сообщалось об инциденте в Башкирии. Там школьник решил похвастаться оружием перед друзьями, однако случайно выстрелил в лицо сверстнику из травматического пистолета.
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