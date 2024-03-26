В подмосковной Балашихе до смерти избили лидера группы «Плаксы» Павла Якухина

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В реанимации больницы скончался основатель, солист и многолетний лидер панк-группы «Плаксы» Павел Якухин. На днях он был зверски избит неизвестными в родной Балашихе Московской области.
Знакомые рассказывали, что на музыканта напали несколько человек в чёрных капюшонах. Обнаружили его без сознания в микрорайоне Купавна, где он проживал. Медики диагностировали у него множественные колотые раны и отбитые внутренние органы. Два дня врачи боролись за жизнь панк-рокера, но он скончался, не выходя из комы, сообщает mk.ru. После основания группы Павел Якухин был её лидером на протяжении без малого 18 лет.
Более 20 лет он проработал в пожарной части родной Балашихи, о чём по словам матери мечтал с самого детства. Он имел много служебных наград, а в 2005 году буквально спас Балашиху от разрушения, приняв решающее участие в тушении пожара на местной нефтебазе. Тогда горели цистерны с нефтью, которая вот-вот могла взорваться, рассказал его сослуживец. Павел Якухин взобрался наверх и принялся одну за другой закрывать крышки на цистернах, блокируя доступ кислорода к огню.
Прощание с музыкантом состоится 27 марта.
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Более 20 лет он проработал в пожарной части родной Балашихи, о чём по словам матери мечтал с самого детства. Он имел много служебных наград, а в 2005 году буквально спас Балашиху от разрушения, приняв решающее участие в тушении пожара на местной нефтебазе. Тогда горели цистерны с нефтью, которая вот-вот могла взорваться, рассказал его сослуживец. Павел Якухин взобрался наверх и принялся одну за другой закрывать крышки на цистернах, блокируя доступ кислорода к огню.
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Александр Бойцов