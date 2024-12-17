В Москве осудили мужчину, убившего пенсионера на глазах его внучек

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В Москве суд приговорил мужчину к 8 годам за расправу над пенсионером на глазах его внучек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Летом этого года в лесопарке «Кусково» 58-летний мужчина гулял со своими внучками. Злоумышленник начал с пенсионером конфликт, в ходе которого ударил пострадавшего ножом в грудь. После чего нападавший и его жена просто ушли в сторону выхода из парка.
Уточняется, что пострадавший получил ранения, несовместимые с жизнью. Преступника искали несколько дней, но на четвертый он сам сдался полиции. 64-летний Александр Штольц раскаялся и в суде признал вину. По его словам, ножом он якобы просто защищался от пенсионера, который сам и затеял конфликт.
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