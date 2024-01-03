В Москве пенсионерка обвинила девочек-первоклассниц в создании ОПГ

Фото: istock / Dzurag
В Москве бабушка написала заявление в полицию на одноклассницу своей внучки, которая учится в первом классе. Женщина обвиняет первоклашку в создании организованной преступной группы.
Как сообщает телеграм-канал Baza, 30 декабря к правоохранителям обратилась 64-летняя Ольга. Пенсионерка рассказала, что зеленоградской школе три девочки-первоклассницы создали свою ОПГ и терроризируют других школьников. Бабушка сказала, что ее терпения лопнуло, когда одна из девочек ударил её внучку по ноге.
Женщина пыталась поговорить со школьным преподавателем, но понимания не нашла и решила заявить в полицию.
Ранее сообщалось, что на Урале пятиклассники побили девочку-сироту, а их мать снимала происходящее на телефон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Пьяный пассажир бизнес-класса рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж
В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца
Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка
Алина Юрчак