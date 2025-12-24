В Москве пострадали два человека после взрыва газового баллона на стройке
На стройке жилого комплекса «Новые Академики» на Нахимовском проспекте в Москве произошёл взрыв газового баллона. В результате инцидента пострадали два человека.
Как сообщает Telegram-канал Shot, сначала на строительной площадке раздался громкий хлопок. После этого баллон пролетел почти 200 метров и упал на тротуар за пределами стройки. В результате происшествия пострадали два человека, которых доставили в НИИ имени Склифосовского.
Ранее стало известно об утечке газа в московской квартире. Инцидент случился на улице Гиляровского.
