В Москве при пожаре в доме на проспекте Андропова пострадал человек
Днем 12 мая в Москве произошел пожар в девятиэтажном доме на проспекте Андропова. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Пожар начался на пятом этаже, из окон валил огонь и черный дым. Возгорание смогли ликвидировать на площади около 20 квадратных метров. Один человек пострадал, его госпитализировали.
Кроме того, спасатели эвакуировали жильцов из квартир на верхних этажах, в том числе детей. Профильные ведомства пока никак не комментировали инцидент.
Ранее сообщалось, что в Москве ликвидировали возгорание в двухэтажном административном здании РЖД возле Павелецкого вокзала. Очаг пожара находился в хозяйственном корпусе на станции Москва-Пассажирская.
