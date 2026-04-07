Достижения.рф

В Петербурге внук забаррикадировал блокадную бабушку в комнате ради квартиры

Фото: Istock/PIKSEL

В Санкт-Петербурге мужчина попытался выжить из квартиры свою бабушку, которая пережила блокаду. Подробности приводит 78.ru.



Пенсионерка живёт в Купчино вместе со взрослым внуком. Родственники рассказали, что мужчина часто просит у неё деньги и устраивает в квартире погромы.

«Она вчера звонила, говорит, его выпустили, он опять буянит, денег просит. У неё пенсия почти заканчивается уже. Вот, и так постоянно в такой жизни находится», — поделились близкие.
Родственники полагают, что молодой человек оказывал давление на блокадницу, чтобы она оформила на него дарственную на квартиру. Сама пожилая петербурженка рассказала, что внук однажды забаррикадировал её в комнате с помощью холодильника.

При этом мужчину не раз привлекали к ответственности. Недавно он получил условный срок. В настоящий момент дебошира задержали сотрудники ФСИН.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0