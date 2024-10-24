В Москве росгвардейцы задержали агрессивного постояльца гостиницы

Видео: пресс-служба Росгвардии Московской области.
В Восточном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии успокоили агрессивного гостя гостиницы, который находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал своей девушке, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
Сигнал тревоги поступил из гостиницы на улице Гастелло. Администратор сообщила прибывшим росгвардейцам, что гость грубо нарушал правила проживания и угрожал своей спутнице.
Сотрудники Росгвардии оперативно пресекли противоправные действия мужчины, который проявлял агрессию. 34-летний нарушитель спокойствия был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов.
Девушка не пострадала, а росгвардейцы отправились на следующее задание.
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«Девушка пришла ближе к вечеру, попросила вызвать наряд потому что её убивают» — рассказала администратор отеля.
Сотрудники Росгвардии оперативно пресекли противоправные действия мужчины, который проявлял агрессию. 34-летний нарушитель спокойствия был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов.
Девушка не пострадала, а росгвардейцы отправились на следующее задание.
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Дайана Хусинова