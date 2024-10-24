Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Москве росгвардейцы задержали агрессивного постояльца гостиницы

В Москве росгвардейцы задержали агрессивного постояльца гостиницы

24 октября 2024, 13:37

Видео: пресс-служба Росгвардии Московской области.

В Восточном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии успокоили агрессивного гостя гостиницы, который находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал своей девушке, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
Сигнал тревоги поступил из гостиницы на улице Гастелло. Администратор сообщила прибывшим росгвардейцам, что гость грубо нарушал правила проживания и угрожал своей спутнице.

«Девушка пришла ближе к вечеру, попросила вызвать наряд потому что её убивают» — рассказала администратор отеля.


Сотрудники Росгвардии оперативно пресекли противоправные действия мужчины, который проявлял агрессию. 34-летний нарушитель спокойствия был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов.

Девушка не пострадала, а росгвардейцы отправились на следующее задание.

Читайте также:

В Петербурге арестовали депутата за поджог дома коллеги

Цыгане напали на отдел полиции после задержания родственника-рабовладельца

Мужчина, избивший полицейского на Кубани, объявлен в розыск
#росгвардия
#гостиница
#задержание
#алкоголь
#нападение
Десятки миллионов и 11 квартир, оформленных на жену: за что задержали экс-замминистра энергетики Яновского
24 октября 2024, 13:45

Анатолий Яновский (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В четверг, 24 октября, в Москве задержали бывшего замминистра энергетики РВ РФ Анатоля Яновского. Его подозревают в махинациях в угольной отрасли. Подробнее о причинах задержания, в материале «Радио 1».
Анатолий Яновский был заместителем министра энергетики РФ более 20 лет. В ведомстве он курировал угольную отрасль и международную деятельность. В 2021 году его освободили от этой должности, и он перешёл в администрацию президента РФ, где занимался вопросами топливно-энергетического комплекса страны. Перед задержанием Яновский занимал должность первого вице-президента Академии горных наук.

Задержание Яновского


Экс-замминистра энергетики задержали рано утром в четверг. В его доме провели обыски, изъяли технику и документы. Также обыски проходят по всем адресам. Сам Яновский сейчас находится в СК на допросе. Уже сегодня в суд может поступить ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Летом текущего года из-за невыполненных работ по ликвидации шахт Кизеловского угольного бассейна в Пермском крае были задержаны директор госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрей Моисеенков, а также владелец компаний-подрядчиков Роберт Шагинян. Предполагается, что они дали показания против Яновского, после чего его задержали.


За что задержан Анатолий Яновский


Яновского подозревают в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе. По госконтрактам планировали ликвидировать убыточные шахты. Тогда была выполнена только небольшая часть работ, которые провели некачественно, что привело к ухудшению экологической обстановки в регионе.

РЕН ТВ поясняет, что были размещены конкурсы на заказы по ликвидации нерентабельных шахт: снос построек, рекультивация территорий и другие работы. Выиграл все конкурсы владелец компаний-подрядчиков Роберт Шагинян, за что давал откаты. Таким образом, по факту большинство работ были выполнены только на бумаге. Предполагается, что Яновский мог знать о махинациях, занимая столь высокий пост.

Доход и имущество Яновского


На посту замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский зарабатывал порядка восьми миллионов рублей в год. При этом официальных доход его супруги был в 10 раз больше и составлял примерно 67–88 млн в год.

Последний раз Яновский декларировал свое имущество в качестве сотрудника министерства в 2020 году. Тогда, по данным Shot, у него в собственности был коттедж в Новой Москве площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров, который располагался в поселении Воскресенское на участке размером 6,5 тысяч квадратов. Кроме того, он был владельцем квартиры площадью 186 метров. Автомобилей на Яновском зарегистрировано не было.

В 2022 году Яновский купил участок площадью 1000 квадратных метров в коттеджном посёлке «Белый берег» в Раменском городском округе.

Супруга замминистра энергетики РФ ездила на BMW X4, а в 2019 году на нее было записано 11 квартир. Сейчас она передвигается на Mercedes-Benz ML 300. На связь сегодня женщина не выходит.

Читайте также:

Сотрудника столичной психбольницы задержали за мошенничество на 600 млн

Экс-замглавы Минобороны РФ Булгаков мешает следствию по делу о мошенничестве

В российском регион с экс-чиновника взыскали больше 65 млн рублей
#суд
#квартиры
#имущество
#задержание
#женщина
#участок
#mercedes
#пост
#рекультивация
#документы
#страны
#супруги
#коттедж
#снос
#меры
#ск
#рф
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве мигрант проник в квартиру пенсионерки и до смерти избил её
В Москве задержали мужчину, проникшего в квартиру пенсионерки и убившего её
24 октября 2024, 12:49

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве 39-летний мигрант проник в квартиру пенсионерки и убил её. Об этом ГУ Следственного комитета РФ по столице сообщило в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что это произошло 19 октября. Гражданин Киргизии проник в квартиру на Открытом шоссе и напал на пенсионерку. Он нанёс ей множество ударов по голове и телу. Женщину экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось спасти её жизнь.

В СК подчеркнули, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и убийстве, совершённом из хулиганских побуждений.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные мероприятия. В скором времени ему предъявят обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

Читайте также:

Мужчина, избивший полицейского на Кубани, объявлен в розыск

В Якутске отец ученицы напал на учительницу в школе и угрожал распороть ей живот

Цыгане напали на отдел полиции после задержания родственника-рабовладельца
#мигрант
#москва
#квартира
#избиение
#смерть
#следственный комитет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Hürriyet: В аэропортах Турции объявлен оранжевый уровень террористической угрозы
24 октября 2024, 12:26

Фото: istockphoto/ilona titova

Во всех турецких аэропортах уровень тревоги подняли до «оранжевого». Причиной этого является возможность совершения новых террористических актов после того, что произошёл накануне в Анкаре.
Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet. В публикации прямо указывается, что меры безопасности в воздушных гаванях страны усилены из-за того, что террористические группировки имеют планы совершать свои кровавые акции именно в аэропортах. Авторы материала пишут, что все автомобили, въезжающие на парковки около аэровокзалов, тщательно досматриваются. Сотрудники охраны и полиция проверяют документы и внепланово досматривают багаж пассажиров, которые вызывают хотя бы малейшие подозрения. Тех, кто намеревается воспользоваться авиаперелётом, просят прибывать в аэропорт минимум за три часа до рейса.

Напомним, накануне в столице Турции взрыв произошёл около здания корпорации TUSAŞ, которая является крупнейшим в стране производителем самолётов и космического оборудования. Сразу после взрыва началась стрельба. Двое террористов были уничтожены полицейскими. В результате теракта погибли пять человек, 22 получили ранения.

Читайте также:

В Турции раскрыли организаторов теракта в Анкаре

Эрдоган: теракт в Анкаре унес жизни четырех человек

Путин осудил теракт в Анкаре и выразил соболезнования Эрдогану
#аэропорт
#полиция
#стрельба
#автомобили
#взрыв
#документы
#меры
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Забайкалье ФСБ задержала банду хакеров, оформлявших кредиты на участников СВО
24 октября 2024, 12:24

Фото: istockphoto/welcomia

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ при помощи коллег из МВД задержали банду хакеров, взламывавших аккаунты на сервисе «Госуслуги» и личные кабинеты в онлайн-банках. Затем злоумышленники оформляли кредиты на граждан без их ведома.
Как рассказали изданию «Лента.ру» в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ, хорошо технически подкованные и оснащённые мошенники от имени ничего не подозревающих добропорядочных людей оформляли договоры кредитования и брали займы в микрофинансовых организациях. Затем средства выводились при помощи цепочки подставных счетов и электронных кошельков. Среди пострадавших от хакеров-жуликов было много участников спецоперации, которые вполне могут считать свои деньги по-настоящему кровными, в полном смысле этого слова.

В домах задержанных преступников уже произведены обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли телефоны, стационарные компьютеры, ноутбуки, множество сим-карт, банковские карты и портативные носители информации. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Общий ущерб потерпевшим предварительно оценивается в сумму более трёх миллионов рублей.

Читайте также:

Россиян предупредили о схеме мошенников в Telegram

ВТБ рассказал о всплеске мошенничества через обновления приложений

Мошенники от имени Россетей взламывают аккаунты на Госуслугах
#деньги
#телефоны
#мошенники
#уголовное карты
#фсб
#ущерб
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красноярске приземлился самолет, оставивший 6 пассажиров и весь багаж в Китае
24 октября 2024, 12:09

Фото: iStock/Sitikka

Самолет авиакомпании «Россия» бросил шестерых пассажиров в аэропорту Китая и не привез багаж других участников рейса. Об этом сообщил портал ngs.24.ru.
Согласно сообщению, 22 октября российский Boеing 737 летел из Саньи в Красноярск. В аэропорту людям объявили, что авиакомпания предлагает шестерым пассажирам остаться в Китае еще два дня за счет перевозчика. Однако оставаться никто не хотел. Тогда сообщили, что последние шесть человек в очереди будут сняты с рейса, после чего началась паника и давка. В итоге люди так и остались в аэропорту.

Одна из пассажирок рассказала, что в самолете было достаточно свободных мест и непонятно, зачем нужно было бросать шестерых людей.
Когда самолет приземлился, пассажиры узнали, что весь их багаж также остался в Китае. Его обещают привезти 25-26 октября.

«Я понимаю, когда теряется багаж, два-три чемодана, но, когда полностью, целиком, это уже, я считаю, издевательство», — возмутилась участница рейса.

В авиакомпании «Россия» пояснили, что людей и весь багаж пришлось оставить из-за ограничений коммерческой загрузки, которые были введены из-за сильного ветра. По данным перевозчика, пятерых пассажиров переоформили на рейс Санья — Новосибирск, а одного отправили через Шереметьево.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Читайте также:

Аэропорт Казани временно перестал принимать и отправлять рейсы

Стало известно, почему Иран прекратил полеты в Европу

Самолёт «Уральских авиалиний» через час после взлёта вернулся в Домодедово
#аэропорт
#самолет
#россия
#домодедово
#прокуратура
#пассажиры
#багаж
#человек
#полеты
#авиакомпания
#авиакомпании
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина, избивший полицейского на Кубани, объявлен в розыск
На Кубани разыскивают мужчину, который избил полицейского
24 октября 2024, 11:34

Фото: iStock/Anton Novikov

В Краснодаре 24 октября около двух часов ночи неизвестный мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов.
Неизвестный жестоко избил сотрудника ППС, отобрал у него табельное оружие и телефон.

По предположениям, преступник — 32-летний Марат Абдюшев, выходец из Башкирии. Примечательно, что Абдюшев уже несколько лет находится в федеральном розыске.

«Мужчина нанес телесные повреждения сотруднику, ведется розыск», — сообщили информационному агентству ТАСС.

Правоохранительные органы пока официально не подтвердили информацию об инциденте. Известно, что подозреваемый Марат Абдюшев до сих пор не задержан и на данный момент его разыскивают.

Читайте также:

«Единственный вопрос»: что не дает покоя коллегам убитого в Забайкалье участкового

В Подольске мигранты выбили зубы прохожей и пробили голову ее знакомому

Напавший на полицейского в Москве голландец может получить до 10 лет тюрьмы
#телефон
#оружие
#розыск
#мужчина
#полицейские
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге арестовали депутата за поджог дома коллеги
24 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Санкт-Петербурге арестовали депутата совета депутатов Всеволожского городского поселения Константина Легкодумова, который поджёг дом своего коллеги. Об этом пресс-служба суда, вынесшего приговор, сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что депутат будет находиться под стражей до 20 декабря. Его обвиняют по статье о подстрекательстве к умышленному уничтожению или повреждению имущества. Вместе с ним были арестованы Иван Соловьёв, Антон Абрамов и Роман Климашевич, которые реализовали его план поджога. Их обвиняют по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

По данным следствия, Легкодумов решил поджечь дом коллеги, после того как она заявила о желании участвовать в выборах. Для реализации поджога он нанял вышеупомянутых лиц, которым обещал за «работу» шесть тысяч долларов. Вечером 18 августа исполнители плана подъехали к дому женщины, взяли заранее подготовленное огневое устройство и розжиг, после чего подожгли террасу дома. Затем они оперативно покинули место происшествия, а Легкодумов выплатил им обещанную сумму.

Нанесённый мужчинами ущерб оценивается в 30 миллионов рублей.

Читайте также:

В Перми две девушки подожгли офис «Единой России»

Подозреваемый в поджоге здания Минобороны Литвы поджёг ещё три объекта

ФСБ: Жительницу Самарской области задержали за поджог вышки связи по заданию СБУ
#санкт-петербург
#суд
#поджог
#арест
#дом
#происшествия
#ущерб
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Цыгане напали на отдел полиции после задержания родственника-рабовладельца
24 октября 2024, 11:20

Фото: iStock/blinow61

Цыгане напали на отдел полиции в Ростовской области. Это произошло после задержания их родственника-рабовладельца Раджа Лиманского, сообщает Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что налёт табора произошёл, когда освобождённые из рабства люди собирались на очную ставку с Лиманским.

Цыгане кричали, что обвинения являются лживыми. После они грозились вновь отправить освобождённых людей на поля. В результате таких угроз часть из граждан побоялась давать показания.

Напомним, что людей незаконно удерживали на ферме около населённого пункта Слава Труда в Ростовской области. Их держали в рабстве, заставляя работать на полях по 12-14 часов. Также у них забирали телефоны, чтобы они не могли связать с родными и сообщить о своем местоположении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об использовании рабского труда.

Читайте также:

На ферме в Тульской области цыгане незаконно удерживают людей

В Ленобласти могут снести цыганскую деревню

Жители цыганской деревни в Ленобласти получили повестки после инцидента с ГАИ
#полиция
#ростовская область
#задержание
#следственный комитет
#уголовное нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Якутске отец ученицы напал на учительницу в школе и угрожал распороть ей живот
В Якутске учительница получила сотрясение мозга после разговора с отцом ученицы
24 октября 2024, 11:09

Фото: istockphoto/Zhang Shu

В Якутске визит родителей в школу обернулся вызовом скорой помощи для одного из педагогов. Об этом проинформировал в своих соцсетях представитель народного фронта Антон Жондоров.
Сообщается, что инцидент произошел в средней общеобразовательной школе №1, где отец одной из учениц напал на пожилую учительницу прямо в классе. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина начал угрожать женщине, а затем атаковал ее.

В ходе конфликта учительница смогла вызвать помощь. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга, ушибы мягких тканей и волосистой части головы. Женщина также обратилась в правоохранительные органы. По её словам, мужчина угрожал распороть живот.

Отмечается, что ранее родители уже имели конфликты с другими учителями школы на протяжении длительного времени. Пара несколько раз подавала жалобы в различные инстанции, но проверяющие не выявили никаких нарушений.

Ранее стало известно, что российских туристов избили толпой возле премиум-отеля в Турции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Перми две девушки подожгли офис «Единой России»

Космонавт Андрей Бабкин обратился к Владимиру Путину с просьбой

Теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре
#женщина
#инцидент
#отец
#мужчина
#медики
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате