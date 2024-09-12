В Подмосковье во время тренировки по карате умер школьник

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В Подмосковье во время тренировки по карате умер 14-летний школьник. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел во время занятий в Спортивном фонде молодёжи «Характер спортсмена» в Истре, куда школьник ходил со своим младшим братом.
Сообщается, что Егор был полностью здоров, периодически проходил медосмотр. Карате парень занимался около шести лет и был хорошо подготовлен. Около восьми вечера, уже под конец очередной тренировки, семиклассник закончил поединок и внезапно потерял сознание. Врачи, прибывшие на место, не смогли выяснить, что случилось с подростком.
Семья парня находится в шоковом состоянии. По их словам, претензий к тренеру у них нет, так как он для их сына был «как духовный отец, следил за ними, как за цыплятами». Сообщается, что причина смерти Егора станет известна после проведенной экспертизы.
Ранее стало известно, что Альберто Фухимори, бывший президент Перу, ушел из жизни на 86 году. Об этом сообщила его дочь Кейко Фухимори. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В Истре умер школьник на тренировке по карате в спортклубе
Сообщается, что Егор был полностью здоров, периодически проходил медосмотр. Карате парень занимался около шести лет и был хорошо подготовлен. Около восьми вечера, уже под конец очередной тренировки, семиклассник закончил поединок и внезапно потерял сознание. Врачи, прибывшие на место, не смогли выяснить, что случилось с подростком.
Семья парня находится в шоковом состоянии. По их словам, претензий к тренеру у них нет, так как он для их сына был «как духовный отец, следил за ними, как за цыплятами». Сообщается, что причина смерти Егора станет известна после проведенной экспертизы.
Ранее стало известно, что Альберто Фухимори, бывший президент Перу, ушел из жизни на 86 году. Об этом сообщила его дочь Кейко Фухимори. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова