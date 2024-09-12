В Подмосковье во время тренировки по карате умер школьник

Депутат Госдумы Андрей Гурулев попал в ДТП во время поездки по разбитой дороге в Забайкальском крае. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Судя по видео, которое выложил парламентарий, его машина осталась без переднего колеса, наехав на большую и глубокую выбоину.