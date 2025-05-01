В Москве силовики провели рейд в клубе по подозрению в пропаганде ЛГБТ*

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Силовики нагрянули в московский клуб в районе метро Автозаводская, который подозревался в пропаганде ЛГБТ*. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сотрудники правоохранительных структур пришли в ночной клуб в районе метро Автозаводская, где, предположительно, могли собираться граждане, подозреваемые в ЛГБТ*-пропаганде» — рассказали агентству силовики.
Ранее стало известно, что московский суд рассмотрит в отношении Apple четыре дела о пропаганде ЛГБТ*. Какие именно материалы стали поводом для заведения дела, неизвестно. Отмечается, что иск поступил в отношении Apple Distribution International LTD.
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Иван Мусатов