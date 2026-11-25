В американском штате Миссисипи разбился легкомоторный самолет Cessna 210
В США потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna 210. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
По предварительным данным, самолет выполнял рейс из Нового Орлеана в Форт-Майерс. Известно, что перед потерей связи воздушное судно резко пошло на снижение и упало в воду.
Согласно сведениям FAA, крушение произошло к юго-западу от Паскагулы (штат Миссисипи) около 15:30 по местному времени во вторник, 24 ноября (00:30 мск среды). Скорее всего, на борту находились шесть человек — четверо взрослых и двое маленьких мальчиков. В настоящий момент все они считаются пропавшими без вести.
Ранее «Радио 1» передавало, что в американском Хьюстоне на оживлённой трассе загорелась автоцистерна. Подробности читайте здесь.
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