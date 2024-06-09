В Москве СК возбудил дело после нападения на главу АНО «Цифровые платформы»

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Уголовное дело возбудили после нападения с ножом на главу АНО «Цифровые платформы», экс-директора по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсения Щельцина в Москве. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.
Уточняется, что дело расследуется по статье о покушении. Фигурант дела задержан, ему предъявили обвинение.
В скором времени следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, в Москве было совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Неизвестный нанес ему ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей. При этом знакомый Щельцина скончался.
Ранее сообщалось, что 7 июня зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде также напал неизвестный с ножом.
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В скором времени следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, в Москве было совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Неизвестный нанес ему ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей. При этом знакомый Щельцина скончался.
Ранее сообщалось, что 7 июня зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде также напал неизвестный с ножом.
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Екатерина Коршунова