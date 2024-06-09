Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Москве СК возбудил дело после нападения на главу АНО «Цифровые платформы»

В Москве СК возбудил дело после нападения на главу АНО «Цифровые платформы»

09 июня 2024, 17:28
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело возбудили после нападения с ножом на главу АНО «Цифровые платформы», экс-директора по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсения Щельцина в Москве. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.
Уточняется, что дело расследуется по статье о покушении. Фигурант дела задержан, ему предъявили обвинение.

В скором времени следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



Напомним, в Москве было совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Неизвестный нанес ему ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей. При этом знакомый Щельцина скончался.

Ранее сообщалось, что 7 июня зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде также напал неизвестный с ножом.

Читайте также:

В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина

Суд арестовал обвиняемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Еговцева

Популярного ведущего Би-би-си нашли мертвым
#нападение
#дело
#обвинение
#следствие
#меры
В Воронежской области объявили авиационную опасность
09 июня 2024, 16:57

Фото: iStock/vadimrysev

В Воронежской области объявлен режим авиационной опасности, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Дорогие жители Воронежа! Внимание, в области вводится режим авиационной опасности», — написал он.
Гусев также рекомендовал гражданам укрыться в помещениях без окон, а тем, кто находится на улице, найти ближайшее здание или подходящее укрытие.

Читайте также:

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Белгородской области
#жители
#здание
#опасность
#режим
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хуситы заявили, что ударили по британскому эсминцу в Красном море
Хуситы атаковали эсминец Diamond в Красном море и два судна в Аравийском море
09 июня 2024, 16:44

Фото: iStock/TebNad

Движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, заявило об атаке на британский эсминец Diamond в Красном море, а также на два судна в Аравийском море, сообщает представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
«Ракетные войска провели операцию, нанеся удар по британскому эсминцу Diamond в Красном море несколькими баллистическими ракетами. Военно-морские силы, ракетные войска и беспилотная авиация Йемена провели две совместные операции против судов Norderney и MSC Tavvishi в Аравийском море, используя несколько противокорабельных и баллистических ракет, а также беспилотников», — говорится в заявлении Сариа в Telegram.
Согласно заявлению, на судне Norderney в результате атаки начался пожар. Хуситы пояснили, что судна были атакованы из-за их связи с компаниями, нарушившими запрет на заход в израильские порты. Они также подчеркнули, что будут продолжать свои военные действия, пока агрессия и блокада против палестинцев не прекратятся.

В ночь с субботы на воскресенье управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о нападении на судно у побережья йеменского порта Адена. Позднее было уточнено, что на борту судна начался пожар после попадания снаряда.

Читайте также:

Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по Израилю

Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр»

Хуситы напали на нефтяной танкер после его остановки в России, сообщили в США
#сша
#движение
#пожар
#военные
#море
#судно
#остановки
#ночь
#авиация
#запрет
#операции
#telegram
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве напали на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина
09 июня 2024, 16:27

Фото: iStock/tiero

В Москве было совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что знакомый Щельцина погиб. Согласно информации источника, неизвестный нанес ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей Щельцину.

Знакомый главы АНО «Цифровые платформы» Иван Поздняков получил не менее 9 ударов ножом и скончался в машине скорой помощи. Уточняется, что между двумя компаниями произошла ссора, которая переросла в драку. В процессе преступник нанес своим оппонентам множественные ножевые удары.

Ранее сообщалось, что 7 июня зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Незадолго до убийства Антон Еговцев и его супруга Екатерина обращались в правоохранительные органы с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома.

Читайте также:

Суд арестовал обвиняемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Еговцева

Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Москве

На Украине обнаружили тело очередного уклониста в горах на границе с Румынией
#суд
#дома
#нож
#убийство
#нападение
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Москве
09 июня 2024, 16:21

Фото: istockphoto/blinow61

Полиция задержала мужчину, который в результате конфликта на северо-востоке Москвы убил одного прохожего и ранил другого. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«Сотрудники патрульно-постовой службы района Северное Измайлово задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство» — сообщил представитель агентства.
По данным ведомства, на Сиреневом бульваре между двумя группами возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки злоумышленник нанес своим оппонентам множественные ножевые ранения. Один мужчина скончался от полученных травм, а второй был доставлен в больницу. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Отмечается, что задержанный 1976 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство и покушение на убийство.

В прокуратуре Москвы добавили, что инцидент произошел 8 июня, и суд в ближайшее время рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанного.

Читайте также:

Украинский военный пытался наброситься с ножом на девушку в Киевской области

В Одессе мужчина порезал ножом жену и ребенка, а после покончил с собой

В сети появились шокирующие кадры, на которых мужчина изрезал ножом экс-супругу и её мать
#суд
#убийство
#дело
#конфликт
#уголовное дело
#мать
#инцидент
#кадры
#мужчина
#происшествия
#сотрудники
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине обнаружили тело очередного уклониста в горах на границе с Румынией
09 июня 2024, 16:18

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Украинские пограничники нашли тело очередного уклониста на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины (ГПСУ).
Тело военнообязанного обнаружил местный житель. Прибывшие к месту происшествия пограничники вызвали туда сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и полицейских.

Ранее сообщалось, что двое граждан Украины утонули в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию. Тела нашли во время патрулирования.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

Читайте также:

Двое украинских уклонистов утонули в реке Тиса, пытаясь попасть в Румынию

«Проявили смекалку»: Украинские военнообязанные хитростью сбежали в Венгрию

Житель Украины вырвался из рук пограничников в Закарпатье и сбежал в Венгрию
#страны
#происшествия
#режим
#тела
#украина
#мобилизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд арестовал обвиняемого в убийстве зампреда движения «Зов народа» Еговцева
09 июня 2024, 14:55

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Лобненский городской суд арестовал Дмитрия Матвеева, который обвиняется в расправе над зампредом движения «Зов народа» Антоном Еговцевым. Об этом сообщает «112».
Уточняется, что Матвеев будет находиться под стражей 2 месяца, до 7 августа. Ему вменяется статья 105 УК РФ.

Ранее жена погибшего призналась, что хотела бы, чтобы преступника не было в живых, так как он разрушил ее семью, не сумев построить свою собственную

Напомним, 7 июня Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Незадолго до убийства Антон Еговцев и его супруга Екатерина обращались в правоохранительные органы с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Оказалось, что преступник был влюблен в жену Еговцева.

Читайте также:

Зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева убили в Подмосковье

Жена Антона Еговцева пожелала смерти его убийце

Стала известна причина убийства зампреда движения «Зов народа» Еговцева
#ук
#дома
#рф
#убийство
#подмосковье
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Популярного ведущего Би-би-си нашли мертвым
Пропавшего на острове Сими ведущего Би-би-си Майкла Мосли нашли мертвым
09 июня 2024, 14:28

Фото: iStock/Soumen Hazra

Пропавший на греческом острове Сими популярный ведущий Би-би-си Майкл Мосли (Michael Mosley) найден мертвым. Об этом сообщает ERTNews.
Отмечается, что ведущий пропал с вечера среды, 5 июня. 67-летний Мосли отправился купаться и возвращался пешком с труднодоступного пляжа.

Его тело обнаружили на ограде на пляже Агия Марина. Телеоператор ERT во время съемки заметил блестящий предмет, сосредоточился на объекте, увеличил масштаб отснятого видео и увидел, что на камнях лежит мертвый Мосли.

Вместе со съемочной группой телевидения на месте происшествия находился мэр острова. В настоящее время ожидаются результаты судмедэкспертизы.

Читайте также:

Учителя английского арестовали за сексуальное насилие над восьмилетней ученицей

Полицию Чехии привели в повышенную готовность из-за угрозы теракта

В Подмосковье 10-летняя девочка стала жертвой педофила при покупке хот-дога
#происшествия
#мэр
#съёмки
#пляжи
#смерть
#греция
#отпуск
#журналист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве рыбак вонзил нож в прохожего и попал на видео
09 июня 2024, 13:18

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Москве рыбак нанес ножевое ранение прохожему. Пресс-служба столичной прокуратуры опубликовала видеозапись инцидента в Telegram.
На видео видно, как мужчина борется с другим человеком, затем отталкивает его, возвращается на место и продолжает рыбачить.

Согласно информации прокуратуры, между мужчинами возник конфликт, в результате которого пострадавший получил серьезные травмы. Вопрос о возбуждении уголовного дела против нападавшего решается.

Ранее в Алтайском крае пожилая женщина и беременная сумели обезвредить вооруженного мужчину. Они вырвали нож из его рук, вытолкнули его за дверь и заперлись внутри. Нападавшего приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима.

Читайте также:

Украинский военный пытался наброситься с ножом на девушку в Киевской области

В Одессе мужчина порезал ножом жену и ребенка, а после покончил с собой

В Самаре мужчина убил 17-летнюю девушку, нанеся ей не менее 60 ударов ножом
#конфликт
#нож
#женщина
#видео
#пострадавший
#травмы
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликованы кадры обрушения балкона в ночном клубе Мексики
Обрушение перил балкона в баре в Мексике попало на запись
09 июня 2024, 12:41

Фото: istockphoto/GummyBone

Обрушение части балкона ночного клуба в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси унесло жизни двух человек, еще 15 ранены. Часть балкона обрушилась с высоты в шесть метров. Об этом сообщает издание Milenio со ссылкой на секретаря городского совета Хорхе Эрнандеса.
«Бесконтрольное присутствие людей на этом мероприятии, привело к тому, что одни из перил на третьем этаже торгового центра «Альтус» поддались давлению, что вызвало эту трагедию (…), унесшую жизни двух человек, по имеющейся у нас на данный момент информации, около 15 ранены, некоторые из них серьезно», – сказал чиновник.




По сообщению городского правительства, торговый центр, где произошел инцидент, закрыт для посетителей. Предварительно известно, что организаторы проводили массовое мероприятие незаконно. Следствие разбирается в подробностях произошедшего.

Читайте также:

В Петербурге произошло частичное обрушение железнодорожного моста

Два балкона жилого дома в Воронеже обрушились на припаркованные автомобили

Обрушение моста под Подольском не связано с терактом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф