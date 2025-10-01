В Москве следователи раскрыли совершенную с 1992 по 2003 год серию изнасилований

01 октября 2025, 09:59

Фото: iStock/Fedorovekb

Московские следователи раскрыли серию ужасных преступлений, совершенных с 1992 по 2003 год. Обвиняемым стал ранее судимый мужчина, который признал свою вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении СК РФ.