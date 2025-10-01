В Москве следователи раскрыли совершенную с 1992 по 2003 год серию изнасилований
Московские следователи раскрыли серию ужасных преступлений, совершенных с 1992 по 2003 год. Обвиняемым стал ранее судимый мужчина, который признал свою вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении СК РФ.
По версии следствия, он совершил 25 изнасилований и 11 разбойных нападений на 16 жертв, среди которых были несовершеннолетние. Преступления происходили в разных районах столицы и носили характерный криминалистический почерк.
Теперь дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Общество ожидает справедливого наказания для преступника, который долгое время оставался на свободе.
