В российской школе одноклассники зверски избили семиклассника
В Авиагородке Санкт-Петербурга семиклассника избили в школе. Об этом сообщает портал 78.ru.
Нападение на 13-летнего ученика совершила группа его одноклассников в школьном коридоре во время перемены. По предварительной информации, несколько подростков напали на мальчика. Они повалили его на пол и начали избивать. Агрессоры наносили удары руками и ногами по голове и телу ребёнка.
Скорая медицинская помощь доставила пострадавшего в больницу. Медики диагностировали у него множественные ушибы головы, туловища и нижних конечностей. Сейчас врачи оценивают состояние мальчика как средней степени тяжести. Он остаётся в медучреждении.
Правоохранительные органы отреагировали на произошедшее. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.
Читайте также: