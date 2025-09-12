Достижения.рф

В российской школе одноклассники зверски избили семиклассника

В школе Санкт-Петербурга произошёл инцидент с избиением ученика
Фото: Istock/Motortion

В Авиагородке Санкт-Петербурга семиклассника избили в школе. Об этом сообщает портал 78.ru.



Нападение на 13-летнего ученика совершила группа его одноклассников в школьном коридоре во время перемены. По предварительной информации, несколько подростков напали на мальчика. Они повалили его на пол и начали избивать. Агрессоры наносили удары руками и ногами по голове и телу ребёнка.

Скорая медицинская помощь доставила пострадавшего в больницу. Медики диагностировали у него множественные ушибы головы, туловища и нижних конечностей. Сейчас врачи оценивают состояние мальчика как средней степени тяжести. Он остаётся в медучреждении.

Правоохранительные органы отреагировали на произошедшее. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины инцидента.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 1 0 1