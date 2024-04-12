Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Москве умершие пенсионерка с сыном год пролежали в квартире незамеченными

В Москве умершие пенсионерка с сыном год пролежали в квартире незамеченными

Мумифицированные тела мужчины и женщины обнаружили в квартире в Москве
12 апреля 2024, 02:17
Фото: istock / Artem_Furman

Фото: istock / Artem_Furman

На юге Москвы обнаружили тела мужчины и женщины, которые практически год пролежали в квартире. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Накануне в квартире жилого дома на Булатниковской улице были обнаружены тела двух человек, мужчины и женщины. По предварительным данным, их смерть наступила около года назад», — заявил собеседник издания.
Он добавил, что сейчас сотрудники полиции устанавливают причину смерти, назначен ряд экспертиз. По факту смерти проводится доследственная проверка.



Ранее ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, планирующий теракт в синагоге. Мужчина планировал устроить теракт в синагоге в Москве во время скопления людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Германии чиновник насиловал сыновей украинских беженцев

Блогер Портнягин с женой возместили ущерб от неуплаты налогов и отмывания денег

Несовершеннолетняя девушка украла у раненого бойца СВО три миллиона рублей

#смерть
#сотрудники
#дома
#новости
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сочи на одном из рейсов бортпроводник и пенсионер подрались из-за воды — видео
Драка экипажа «Уральских авиалиний» с пенсионером из Сочи и попал на видео
12 апреля 2024, 01:06

Фото: istock / tanyss

​​​​​Драка между бортпроводником российской авиакомпании «Уральские авиалинии» и пенсионером произошла в Краснодарском крае. Кадры публикует Телеграм-канал Mash.
По данным источника, конфликт между членом экипажа и пассажиром началась после того, как несколько человек на рейсе Сочи — Москва захотели выйти на свежий воздух через час пребывания на борту. Из-за технических неполадок, пассажиры были вынуждены находиться в салоне в душных условиях. Позже в самолете и вовсе отключили кондиционеры, из-за чего в салоне стало еще жарче.

Один из пассажиров-пенсионеров в грубой форме попросил воды у члена экипажа. Сначала сотрудник перевозчика попытался успокоить мужчину, но не выдержал и бросил в него бутылку. Пенсионер, в свою очередь, ударил бортпроводника по лицу.

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что самолет задержали на полтора часа. Кондиционер был отключен из-за сбоя электронной системы. А пассажиров не выпускали на свежий воздух, чтобы сократить время задержки.


Читайте также:

В Германии чиновник насиловал сыновей украинских беженцев

Блогер Портнягин с женой возместили ущерб от неуплаты налогов и отмывания денег

Несовершеннолетняя девушка украла у раненого бойца СВО три миллиона рублей

#самолет
#драка
#конфликт
#пенсионер
#пассажиры
#сочи
#авиакомпании
#кондиционеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщину заставили прилюдно раздеться в аэропорту из-за протеза груди
BI: в аэропорту Дублина пассажирку заставили снять протез груди
11 апреля 2024, 23:57

Фото: istock / Zhanna Danilova

Жительница Ирландии пожаловалось на сотрудников дублинского аэропорта, которые заставили её снять протез груди при других пассажирах в ходе досмотра. Об этом сообщает Business Insider.
Пассажирка планировала совершить рейс из Дублина в Донегол, но во время досмотра одна из работниц службы безопасности попросила ирландку проследовать на повторный досмотр, после чего заставила ее снять грудной протез.

Женщина попросила отвести ее в специальное помещение, но сотрудница охраны заставила женщину снять протез на глазах у всех пассажиров. После полёта пострадавшая обратилась с жалобой к руководству дублинского аэропорта, спустя длительное время перед ней извинились.

Представители воздушной гавани завили, что это единичный случай и более подобного с пассажирами не будут допускать.

Читайте также:

В Германии чиновник насиловал сыновей украинских беженцев

Блогер Портнягин с женой возместили ущерб от неуплаты налогов и отмывания денег

Несовершеннолетняя девушка украла у раненого бойца СВО три миллиона рублей

#женщина
#аэропорт
#досмотр
#охрана
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, планирующий теракт в синагоге
ФСБ показала место хранения взрывчатки иностранцем, планирующим теракт в Москве
11 апреля 2024, 23:33

Фото: istock / aerogondo

Федеральная служба безопасности показала кадры из квартиры боевика, который замышлял теракт в одной из синагог города Москвы. О пресечении попытки совершения террористического акта в ФСБ стало известно 11 апреля.
Сообщается, что уроженец одной из стран Средней Азии изучал столичное культовое еврейское учреждение. В ходе задержания 10 апреля злоумышленник оказал вооружённое сопротивление. Ответным огнём он был убит.

На видео показано лежащее на полу тело, отверстия от пуль в оконном стекле, компоненты для изготовления СВУ. Само устройство злоумышленник хранил под матрасом.

Ранее сообщалось, что стрелявший в полицейских в Подмосковье признался следователю в преступлениях. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

В Германии чиновник насиловал сыновей украинских беженцев

Блогер Портнягин с женой возместили ущерб от неуплаты налогов и отмывания денег

Несовершеннолетняя девушка украла у раненого бойца СВО три миллиона рублей
#квартиры
#фсб
#видео
#теракт
#кадры
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина планировал устроить теракт в синагоге в Москве во время скопления людей
ФСБ предотвратила теракт в синагоге в Москве
11 апреля 2024, 21:32

Фото: iStock/Diy1

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который собирался совершить уроженец одной из стран Средней Азии в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления граждан. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Уточняется, что уроженец одной из стран Средней Азии собрал необходимые данные у одной из синагог Москвы. После этого он приобрёл всё необходимое для изготовления самодельного взрывного устройства.

В момент задержания преступник оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован ответным огнём.

В четверг, 11 апреля, сотрудники управления ФСБ РФ по Калининградской области также задержали двух местных жителей за организацию диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины.

Читайте также:

ФСБ: Британия с ВСУ готовили штурм российской буровой в Черном море

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму

В ФСБ указали на привлечение Киевом террористического подполья к преступлениям
#данные
#фсб
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стрелявший в полицейских в Подмосковье признался следователю в преступлениях
11 апреля 2024, 21:31

Фото: Istockphoto / Atstock Productions

Задержанный в четверг в Тверской области Василий Буряков, напавший 7 апреля на полицейских в Подмосковье, на допросе дал следователю признательные показания. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Он пояснил, что приехал на участок местности, чтобы перезаложить наркотики, однако в процессе этого был застигнут сотрудниками МВД. Обвиняемый открыл стрельбу по полицейским из пистолета, после чего скрылся. С ним продолжается проведение следственных действий. Запланированы опознание и проверка показаний на месте», – рассказали в пресс-службе.
Ранее там заявили, что Бурякова, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия, задержали Тверской области. Затем его доставили на допрос к следователю первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области.
«Подмосковные следователи и криминалисты вместе с оперативными сотрудниками обнаружили тайник обвиняемого, где находился схрон оружия. Оттуда изъяли автомат, пистолет, большое количество пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, схожим с наркотиком. Всё изъятое направлено на экспертизу», – рассказали в областном главке СКР.
Заочно Бурякову уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также:

В Подмосковье обнаружили схрон с оружием обвиняемого в расстреле полицейских

В Щелково введен план «Сирена» после убийства полицейского

МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в нападении на полицейских в Щелково
#ск рф
#мвд московской области
#фсб
#преступление
#убийство
#подмосковье
#московская область
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии чиновник насиловал сыновей украинских беженцев
Bild: В Германии осудили чиновника, который насиловал детей украинских беженцев
11 апреля 2024, 21:19

Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

В Германии местного чиновника приговорили к восьми годам тюрьмы за сексуальное насилие над детьми украинских беженцев. Об этом сообщает Bild.
Согласно сообщению 43-летний женатый чиновник связался через соцсети с украинкой и предложил ей помощь в обустройстве в Германии. Женщина приехала туда со своим четырьмя детьми – двумя девочками и двумя мальчиками. Мужчина снял им квартиру в доме, котором проживает сам, дарил подарки и приглашал на различные мероприятия.

Оказалось, что все это время мужчина совершал с сыновьями украинки 9 и 11 лет действия сексуального характера. Он убеждал их молчать, угрожая депортацией из страны. Спустя время мальчики рассказали всё маме. Та обратилась в полицию.

При обыске у чиновника нашли целую коллекцию детского порно, в том числе с его участием. Он также снимал на видео свои действия с украинскими детьми и делился кадрами с другим педофилом.

Мужчину осудили на восемь лет с необходимостью пройти соответствующее лечение. При этом судья отметил, что в США его приговорили бы к 20 годам, однако суд вынужден соблюдать немецкие законы.

Читайте также:

В Германии украинских беженцев вербуют в ВСУ за немецкое гражданство

Россиянка убила украинку в Германии, чтобы украсть её ребёнка

В Германии убили 27-летнюю украинку, а её новорожденная дочь и мама пропали без вести
#гражданство
#суд
#помощь
#лечение
#видео
#мероприятия
#мужчина
#законы
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блогер Портнягин с женой возместили ущерб от неуплаты налогов и отмывания денег
11 апреля 2024, 20:18

Фото: Istockphoto / Elena Chelysheva

Блогер Дмитрий Портнягин и его супруга, подозреваемые в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, полностью возместили ущерб. Уголовное дело расследуется в Московской области, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Подмосковью.
«Следственным органам Московской области удалось оперативно добиться полного возмещения ущерба в рамках уголовного дела в отношении Портнягина и его супруги, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путём», – говорится в сообщении.
По данным следствия, с 2018 по 2020 годы Портнягины не заплатили налоги более чем на 124 млн рублей. Затем они совершили финансовые операции с полученными преступным путём деньгами, переведя более 91 млн рублей на счета третьих юрлиц.

Кроме того, из-за несвоевременной уплаты налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам на 64 млн рублей, отметили в ведомстве. Там добавили, что преступление выявили оперативные сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, а также Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Читайте также:

В Иванове задержали двух человек после нападений на подростков

Росгвардейцы задержали в Подмосковье серийного грабителя частных домов

В Подмосковье составили протокол на женщину, протаранившую четыре припаркованных автомобиля
#фсб
#мвд московской области
#ск рф
#блогер
#налоги
#уголовное дело
#деньги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Иваново задержали двух человек после нападений на подростков
В Иваново задержали двух местных жителей после нападений на подростков
11 апреля 2024, 19:58

Фото: iStock/Thomasaf

После нападений на подростков в Иваново следователи задержали двух местных жителей.
В связи с этими событиями были возбуждены уголовные дела о хулиганстве, совершенном группой лиц, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

«Поступила информация о конфликтах между группой подростков с Кавказа и местными жителями в Иванове, сопровождающихся незаконными и насильственными действиями в отношении последних. По указанию председателя Следственного комитета РФ следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждены два уголовных дела по фактам нападения на несовершеннолетних по статье 213 часть 2 УК РФ о хулиганстве, совершенном группой лиц», — сообщается в Telegram-канале СУСК.

Подозреваемые, в возрасте 17 и 19 лет, были установлены и задержаны. Подготавливается ходатайство о принятии в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По предварительной информации, 24 февраля подозреваемые напали на 16-летнего подростка у школы в Иваново, а затем в районе компьютерного клуба из хулиганских побуждений нанесли удар по голове 15-летнему мальчику.

Читайте также:

Убившего полицейского байкера-наркоторговца задержали в Тверской области

Силовики задержали восемь человек по делу о незаконной миграции

Под Ростовом задержали московского студента за передачу данных о ВС РФ Киеву
#школы
#ук
#человек
#меры
#ск рф
#telegram
#информация
#вс рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росгвардейцы задержали в Подмосковье серийного грабителя частных домов
11 апреля 2024, 19:38

Фото и видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Росгвардейцы задержали в Московской области вора-рецидивиста, совершившего серию краж из частных домов. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону.
«Сотрудники ОМОНа «Пересвет» задержали неоднократно судимого 36-летнего гражданина, подозреваемого в кражах из частных домов и бытовок. Установлено, что злоумышленник целенаправленно выбирал жилища, где в это время отсутствовали хозяева. После этого он проникал на участки и уносил дорогостоящую бытовую технику, личные вещи и инструменты», – сказали в силовом ведомстве.
Там уточили, что омоновцы вместе с коллегами из полиции задержали подозреваемого по месту его жительства. Во время обыска квартиры злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли часть похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Подмосковье составили протокол на женщину, протаранившую четыре припаркованных автомобиля

В Мытищах нетрезвый мужчина напал с ножом на прохожего

Из горящего дома в Щёлкове эвакуировали восемь человек и собаку
#росгвардия
#грабитель
#преступление
#московская область
#подмосковье
#кража
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф