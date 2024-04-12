В Москве умершие пенсионерка с сыном год пролежали в квартире незамеченными

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На юге Москвы обнаружили тела мужчины и женщины, которые практически год пролежали в квартире. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Накануне в квартире жилого дома на Булатниковской улице были обнаружены тела двух человек, мужчины и женщины. По предварительным данным, их смерть наступила около года назад», — заявил собеседник издания.Он добавил, что сейчас сотрудники полиции устанавливают причину смерти, назначен ряд экспертиз. По факту смерти проводится доследственная проверка.
Ранее ФСБ показала, где хранил бомбу иностранец, планирующий теракт в синагоге. Мужчина планировал устроить теракт в синагоге в Москве во время скопления людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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