В Москве вынесли приговор по делу о смертельном ДТП с актрисой Ксенией Добромиловой
Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор мотоциклисту, насмерть сбившему актрису и фотографа Ксению Добромилову. Об этом стало известно 14 октября.
Мужчине назначили наказание в виде одного года и шести месяцев принудительных работ с удержанием десяти процентов от заработной платы, пишут «Известия». Дело рассматривалось по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Свою вину подсудимый признал.
В ходе заседания прокурор запрашивал для мотоциклиста два года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты. Ранее, 24 сентября, Дорогомиловский суд отказал защите в прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Тогда адвокат предоставил документ, подтверждающий, что подсудимый возместил моральный и финансовый ущерб, выплатив матери погибшей 2 млн рублей.
ДТП произошло 5 мая на Большой Дорогомиловской улице. Добромилову, проводившую съемку мотопоездки, сбил мотоциклист. От полученных травм девушка скончалась в машине скорой помощи. Водитель мотоцикла получил ушибы и повреждение связок голеностопа. После инцидента в отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело.
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