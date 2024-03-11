В Москве вынесли приговор убийце сотрудника Роспотребнадзора

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Мосгорсуд вынес приговор Рустаму Батырбекову за разбой и убийство. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.
В сентябре прошлого года в Москве произошло убийство сотрудника Роспотребнадзора. Рецедивист Батырбеков напал на женщину и жестоко избил её на западе Москвы. По данным следствия, пойти на преступление мужчину заставила «внезапная личная неприязнь».
В момент преступления рядом никого не было, что позволило Батырбекову безнаказанно совершить нападение. Тело 51-летней Радченко с проломленной головой нашли в сентябре 2023 года в сквере Кунцевского района. Батырбеков напал на нее, забрал все ценные вещи и совершил убийство. Ранее он не был знаком со своей жертвой.
Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов, убийца был задержан по горячим следам и арестован. Сегодня, 11 марта, суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также наложил ограничение свободы под надзором на протяжении двух лет после отбытия основного срока.
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В момент преступления рядом никого не было, что позволило Батырбекову безнаказанно совершить нападение. Тело 51-летней Радченко с проломленной головой нашли в сентябре 2023 года в сквере Кунцевского района. Батырбеков напал на нее, забрал все ценные вещи и совершил убийство. Ранее он не был знаком со своей жертвой.
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Сергей Калугин