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В Москве водитель каршеринга устроил ДТП с мотоциклом и сбежал

Фото: Istock/Evgen_Prozhyrko

На севере Москвы произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля и мотоцикла. Подробности приводит РЕН ТВ.



Дорожно-транспортное происшествие случилось в Савёловском районе. Водитель каршеринга столкнулся с мотоциклом во 2-м Хуторском переулке, после чего бросил машину и скрылся с места аварии.

В результате столкновения транспортных средств пострадали два человека, а прокатный автомобиль загорелся. У мотоциклиста врачи диагностировали перелом ноги. В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о ДТП в Подмосковье. На трассе в Раменском муниципальном округе водитель легкового автомобиля погиб после наезда на дерево.

Ольга Щелокова

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