В Самаре клиника разводила граждан на кредиты
СК России по Самарской области организовал процессуальную проверку по факту нарушения прав пациентов частного медицинского учреждения. Поводом для этого стал сюжет правовой телепередачи, в котором сотни жителей Самары обвинили сотрудников клиники в обмане, сообщает пресс-служба СК РФ.
По словам граждан, работники учреждения целенаправленно вводили их в заблуждение и навязывали платные услуги, для оплаты которых требовалось заключать кредитные договоры на крупные суммы. Отмечается, что медицинский центр, несмотря на расследуемое органами внутренних дел уголовное дело о мошенничестве, продолжает противоправную деятельность под другим названием.
Руководителю регионального следственного управления поручили доложить о ходе процессуальной проверки и по доводам, изложенным в телесюжете. Мероприятия на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина.
Ранее мошенники обчистили москвича на 225 млн под предлогом «секретной операции». Схема началась с сообщения якобы из госоргана.
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