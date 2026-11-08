В Самаре клиника разводила граждан на кредиты

08 ноября 2026, 11:41

В Самаре СК проверит клинику, которая навязывала пациентам кредиты и услуги

Фото: медиасток.рф

СК России по Самарской области организовал процессуальную проверку по факту нарушения прав пациентов частного медицинского учреждения. Поводом для этого стал сюжет правовой телепередачи, в котором сотни жителей Самары обвинили сотрудников клиники в обмане, сообщает пресс-служба СК РФ.