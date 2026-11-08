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В Самаре клиника разводила граждан на кредиты

В Самаре СК проверит клинику, которая навязывала пациентам кредиты и услуги
Фото: медиасток.рф

СК России по Самарской области организовал процессуальную проверку по факту нарушения прав пациентов частного медицинского учреждения. Поводом для этого стал сюжет правовой телепередачи, в котором сотни жителей Самары обвинили сотрудников клиники в обмане, сообщает пресс-служба СК РФ.



По словам граждан, работники учреждения целенаправленно вводили их в заблуждение и навязывали платные услуги, для оплаты которых требовалось заключать кредитные договоры на крупные суммы. Отмечается, что медицинский центр, несмотря на расследуемое органами внутренних дел уголовное дело о мошенничестве, продолжает противоправную деятельность под другим названием.

Руководителю регионального следственного управления поручили доложить о ходе процессуальной проверки и по доводам, изложенным в телесюжете. Мероприятия на контроле главы ведомства Александра Бастрыкина.

Ранее мошенники обчистили москвича на 225 млн под предлогом «секретной операции». Схема началась с сообщения якобы из госоргана.

Никита Кротов

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