В Москве за день взорвались уже два автомобиля
В Москве сегодня зафиксировано уже два взрыва автомобилей за день. Предварительно, в обоих случаях причиной стал газовый баллон.
Второй взрыв произошёл около получаса назад на проспекте Вернадского. По информации Telegram-канала SHOT, в автомобиле Kia сдетонировал газовый баллон. На место прибыли экстренные службы, территорию оцепили. Информации о пострадавших нет.
Ранее аналогичный инцидент произошёл в Новой Москве: во дворе жилого дома взорвался внедорожник Land Cruiser. В момент ЧП в салоне никого не было, поэтому обошлось без травм. Причина также предварительно связана с газовым оборудованием.
