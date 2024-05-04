В Москве задержали 38 девушек по подозрению в проституции

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Из столичного стриптиз клуба увезли 38 девушек, подозреваемых в проституции, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, правоохранители прибыли в московский мужской ночной клуб Aurora по наводке. Им сообщили, что в заведении клиентам там оказываются интим-услуги. Заведение позиционирует себя как клуб премиум-класса со стриптиз-шоу и приватами.
В ходе рейда полицейские задержали и доставили в отдел 38 полураздетых девушек. Им грозит штраф за занятие проституций. Также сотрудники правоохранительных органов проверяют руководство клуба.
Ранее коллеги екатеринбурженки зарегистрировали её на сайте по оказанию-интим услуг. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ходе рейда полицейские задержали и доставили в отдел 38 полураздетых девушек. Им грозит штраф за занятие проституций. Также сотрудники правоохранительных органов проверяют руководство клуба.
Ранее коллеги екатеринбурженки зарегистрировали её на сайте по оказанию-интим услуг. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева