В Москве задержали религиозного деятеля из Дагестана Ахмада Батлухского
В аэропорту Москвы задержали известного дагестанского религиозного деятеля Ахмада Батлухского. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.
По его данным, Батлухского уже доставили в Махачкалу для разбирательства. Перед этим в отношении него возбудили уголовное дело по статье о клевете.
Ранее, в мае, сам Батлухский в своём Telegram-канале писал, что отдел полиции по Советскому району Махачкалы объявил его в розыск по той же санкции.
До этого сообщалось, что бывший депутат получил условный срок по делу о хищении 5 млн рублей в Дагестане.
