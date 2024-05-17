В Москве задержали зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина

В Московском военном суде завершился процесс по делу о создании преступного сообщества сотрудниками УФСБ по Москве. Обвиняемым, большинство из которых входили в ЧВК ЕНОТ, грозит от 12 до 17 лет тюремного заключения. Об этом информирует «Коммерсантъ».