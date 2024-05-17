В Москве задержали зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина

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Сотрудники полиции задержали заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина в Москве. Об этом агентству ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
В настоящее время подробности задержания не приводятся. Также неизвестно по какому делу проходит Кабардин. Сообщается, что от должности задержанный не отстранен.
Прежде в краевом правительстве проходили обыски, пишет издание.
Иван Кабардин занимает пост заместителя председателя регионального правительства с 2018 года.
Ранее сообщалось, что в отношении начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования по нескольким адресам, связанным с фигурантом, прошли обыски. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Прежде в краевом правительстве проходили обыски, пишет издание.
Иван Кабардин занимает пост заместителя председателя регионального правительства с 2018 года.
Ранее сообщалось, что в отношении начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования по нескольким адресам, связанным с фигурантом, прошли обыски. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова