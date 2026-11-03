В Москве задержали защитников экс-участника БТО*
В Москве правоохранители задержали адвокатов Никиту Котова и Александра Моисеева, которые защищают бывшего участника неонацистской банды «Боевая террористическая организация»* (БТО)*. Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, юристы должны были участвовать в заседании Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга по делу об убийстве гражданина КНДР в 2003 году, однако не явились. В настоящее время они находятся в московском СИЗО.
В ноябре 2022 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали троих членов банды БТО* за убийства 20-летней давности и бандитизм. БТО* создавалась бывшими скинхедами Дмитрием Боровиковым и Алексеем Воеводиным 9 августа 2003 года в Северной столице.
Ранее в Краснодаре неонацисты связали парня и изрисовали его нацистскими символами. По предварительной информации, происшествие случилось во дворе дома.
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