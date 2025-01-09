Женщина избила медиков скорой помощи

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Вечер, который должен был стать обычным для сотрудников скорой медицинской помощи, обернулся для них настоящим шоком. В одном из жилых домов на улице Исаева произошел инцидент, в котором пострадали две медсестры – 36 и 26 лет. Об этом пишет РИА Новостии со ссылкой на пресс-службу СУСК России по Саратовской области.
По информации следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области, женщина, вызвавшая скорую помощь, неожиданно отказалась от медицинской помощи и, вместо того чтобы выразить благодарность, проявила агрессию. В результате она избила прибывших на вызов медиков, что стало причиной обращения в правоохранительные органы.
Следственный отдел по Волжскому району города Саратова незамедлительно отреагировал на инцидент. В отношении 43-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся побоев.
Ранее стало известно, что заведующий хирургическим отделением в больнице Нижневартовска несколько лет продавал очереди на операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Устроивший стрельбу глава администрации села в ХМАО отправлен под арест
В Мариуполе девушка отрезала половой орган своему молодому человеку в ходе ссоры
В Лобне поймали 70-летнего похитителя велосипеда
Следственный отдел по Волжскому району города Саратова незамедлительно отреагировал на инцидент. В отношении 43-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся побоев.
Ранее стало известно, что заведующий хирургическим отделением в больнице Нижневартовска несколько лет продавал очереди на операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Устроивший стрельбу глава администрации села в ХМАО отправлен под арест
В Мариуполе девушка отрезала половой орган своему молодому человеку в ходе ссоры
В Лобне поймали 70-летнего похитителя велосипеда
Дарья Осипова