В Москве женщина «ответила за козла» перед судом
Суд в Москве оштрафовал женщину на три тысячи рублей за оскорбление муниципального депутата. Инцидент произошел во время общего собрания жильцов жилого комплекса, где обсуждался вопрос установки шлагбаума во дворе, пишет РИА Новости.
Как следует из материалов суда, в ходе обсуждения один из мужчин поинтересовался, «кто этот козел, который придумал установить шлагбаум и все это затеял». Женщина, входившая в инициативную группу по установке шлагбаума, ответила: «Козел — вот, пожалуйста, она козел», указав на группу, выступавшую за установку.
В состав этой группы входила депутат муниципального округа, которая восприняла слова на свой счет и настояла на привлечении женщины к ответственности. В ходе разбирательства жительница ЖК просила не наказывать ее, подчеркивая, что фраза прозвучала спонтанно в ответ на вопрос, и она не имела намерения кого-либо оскорбить. Тем не менее суд признал ее виновной по статье КоАП «Оскорбление».
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