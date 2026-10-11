В Москве женщина «ответила за козла» перед судом

11 октября 2026, 11:48

Москвичка назвала муниципального депутата козлом и получила штраф

Фото: istockphoto/AMilkin

Суд в Москве оштрафовал женщину на три тысячи рублей за оскорбление муниципального депутата. Инцидент произошел во время общего собрания жильцов жилого комплекса, где обсуждался вопрос установки шлагбаума во дворе, пишет РИА Новости.