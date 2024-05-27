В Можайске обвинили в убийстве мужчину, переехавшего сожительницу на автомобиле

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В Можайске 37-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По данным следствия, 26 мая обвиняемый находился за рулём автомобиля «Шкода Октавия» возле кафе на Минском шоссе. Он умышленно совершил наезд на сожительницу, после чего продолжил движение до столкновения автомобиля с деревянным строением. Через некоторое время женщина скончалась в больнице от множественных переломов», – говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что мужчина совершил преступление из-за ссоры на почве желания сожительницы разорвать отношения. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и автомобиль, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте обвиняемого.
Ранее сообщалась, что пара жила в Рузском городском округе и воспитывала детей-близнецов. Мужчина ранее не был судим. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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Предварительно установлено, что мужчина совершил преступление из-за ссоры на почве желания сожительницы разорвать отношения. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и автомобиль, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте обвиняемого.
Ранее сообщалась, что пара жила в Рузском городском округе и воспитывала детей-близнецов. Мужчина ранее не был судим. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
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Лора Луганская