В Можайске задержали двух молодых людей с 3 кг наркотиков

Фото: iStock/YakobchukOlena
Почти три килограмма синтетических наркотиков обнаружили полицейские в машине, на которой ехали по Минскому шоссе двое 22-летних мужчин — уроженцев Тамбовской области и Краснодарского края, сообщает пресс-служба подмосковного глава МВД.
«Полицейские остановили автомобиль на территории Можайского городского округа. В багажнике они нашли коробку из-под сабвуфера, в которой свёрток с кристаллическим веществом светло-бежевого цвета общей массой свыше 2,8 кг», — говорится в сообщении.В результате лабораторного исследования было установлено, что в составе вещества есть наркотическое средство: альфа-ПВП.
Обоих молодых людей задержали, против них завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению».
Читайте также:
Пашаева подозревают в поддельном ранении и получении госпособия в 3 млн рублей
ФАС выявила картель шести компаний на торгах в сфере ЖКХ на 827 млн рублей
Бывшего футболиста сборной России осудили на 9,5 лет за наркотики
Лев Каштанов