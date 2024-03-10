Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Татарстане козырек магазина рухнул из-за снега и придавил людей

В Татарстане козырек магазина рухнул из-за снега и придавил людей

10 марта 2024, 18:00
Фото: istockphoto/jlo Maricic

Фото: istockphoto/jlo Maricic

В Татарстане козырек магазина обрушился на местных жителей из-за снега. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
По информации портала, козырек обрушился по всей площади магазина. На место происшествия прибыли экстренные службы. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.

Посетителей магазина и продавцов удалось вывести через запасной выход.


Похожий инцидент прежде произошел на Сахалине. Крыша торгового центра рухнула, не выдержав снега. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На МКАДе рухнула крыша автостоянки, повреждены более 10 авто

В подмосковной Купавне рухнула крыша «Пятёрочки» - видео

На базе подготовки сборных России в Новогорске обвалилась крыша бассейна
#происшествия
#крыша
#татарстан
#скорая помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленинградской области сбили беспилотник
В Тосненском районе Ленинградской области ПВО уничтожили беспилотник
10 марта 2024, 18:42

Фото: сайт Кремля

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили беспилотник на территории региона.
«Постами наблюдения на территории Ленинградской области обнаружен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. <...> Силами противовоздушной обороны объект уничтожен в районе поселка Форносово Тосненского района», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, происшествие не привело к жертвам и разрушениям.

Читайте также:

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Курском сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник уничтожили в Брянской области
#происшествие
#беспилотник
#аппарат
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пьяный полицейский сел за руль в Дагестане и протаранил группу людей
10 марта 2024, 17:27

Фото: iStock/rodenkoff

Пьяный сотрудник полиции сел за руль автомобиля и въехал в троих людей, которые стояли на обочине. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
По информации портала, семейная пара и ребенок стояли на обочине и меняли колесо у собственного автомобиля. На большой скорости в них влетел полицейский, который сел за руль пьяным. Женщина погибла на месте. Мужчину и маленького ребенка госпитализировали.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, правонарушитель задержан.

Читайте также:

Три человека погибли и пять пострадали после массового ДТП в Саратовской области

МВД: В ДТП в Челябинской области погибли супруги и двое детей

В массовом ДТП на трассе «Каспий» погибли четыре человека
#дтп
#ребёнок
#дело
#женщина
#дагестан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека пострадали в результате пожара в ангаре под Петербургом
10 марта 2024, 16:50

Фото: iStock/im4e4ek

Пожар в Санкт-Петербурге охватил площадь в тысячу квадратных метров, в результате инцидента, два человека пострадали. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти.
В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в ангаре, после чего пламя быстро распространилось на ближайшую территорию. В настоящее время на место происшествия прибыли экстренные службы. Для ликвидации огня задействовано более 20 единиц техники.

Два человека госпитализированы. Причины пожара в настоящее время не установлены. Выясняются подробности.

Читайте также:

SHOT: На газопроводе в ХМАО произошёл пожар

Пожар вспыхнул на территории танкового командного училища в Казани

На Шагонарской ТЭЦ произошли пожар и взрыв, пострадали минимум 14 человек
#пожар
#взрыв
#человек
#возгорание
#происшествия
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге полыхает мощный пожар в районе аэропорта
10 марта 2024, 16:45

Фото: iStock/Distortion Media

На юге Санкт-Петербурга в районе аэропорта Путково возник серьезный пожар.
По данным сетевого издания Readovka, возгорание происходит на Волхонском шоссе.

Местные жители сообщают, что пламя и дым от пожара видны в различных частях города.

Известно, что в районе аэропорта расположена промышленная зона с множеством складских помещений.

Причина возникновения пожара на текущий момент остается неизвестной. Жители Петербурга в социальных сетях жалуются на трудности с дыханием из-за дыма, доносящегося от места возгорания.

Как уточнили в экстренных службах, горит ангар на площади 1 тыс кв м. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада.

Читайте также:

SHOT: На газопроводе в ХМАО произошёл пожар

Пожар вспыхнул на территории танкового командного училища в Казани

На Шагонарской ТЭЦ произошли пожар и взрыв, пострадали минимум 14 человек
#пожар
#шоссе
#взрыв
#тэц
#жители
#человек
#возгорание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский
10 марта 2024, 16:10

Фото: iStock/SergeyPankratov

На 74-м году жизни скончался президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский, пишет информационное агентство ТАСС.
Информацию о смерти Лунтовского подтвердил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он выразил соболезнования близким и отметил, что Лунтовский внес большой вклад в развитие банковской системы.

Прежде сообщалось, что в Москве умер бывший премьер СССР Рыжков. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Умер художник, создатель манги Dragon Ball Акира Торияма

Умер советский и литовский режиссер Римас Туминас

В Екатеринбурге внезапно умер молодой бодибилдер Кимак
#соболезнования
#смерть
#банк
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали Новгородскую область
10 марта 2024, 15:54

Фото: iStock/vadimrysev

В Новгородской области сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщил глава региона Андрей Никитин.
По его словам, дрон был обнаружен и перехвачен системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Прежде сообщалось, что в результате атаки ВСУ Харьковской области, пострадал один человек. Дрон был сброшен на грузовик с углем. Пострадавший мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Российский БПЛА воздушным тараном спас семерых бойцов от атаки дрона ВСУ

Фура загорелась после падения двух БПЛА в Белгородской области

Сотрудники хлебокомбината Горловки были ранены в результате атаки БПЛА
#дрон
#пво
#всу
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгородской области задержали двух парапланеристов, приняв их за диверсантов
10 марта 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Servet TURAN

В Белгородской области в 20 километрах от российско-украинской границы были задержаны два парапланериста. Пограничники приняли их за диверсантов ВСУ, пытающихся проникнуть на территорию России, используя тактику ХАМАС.
Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент произошёл сегодня, 10 марта, около 13:00 неподалёку от села Новая Нелидовка в Белгородском районе. Оптико-электронная система наблюдения противовоздушной обороны зафиксировала появление в небе «неидентифицированных объектов». По тревоге были подняты бойцы дежурного подразделения пограничной службы ФСБ России.

Прибыв на место, пограничники задержали двух гражданских любителей парапланеризма. На всякий случай их личности проверяются на предмет возможного сотрудничества с украинскими спецслужбами. Напомним, 7 октября 2023 года подобным образом на территорию Израиля проникли бойцы исламистской радикальной группировки ХАМАС.

Читайте также:

В РФ ликвидирован полковник-диверсант ГУР МО

Пленённый в Крыму украинский диверсант рассказал о целях своей группы

Проукраинский диверсант задержан в Омской области
#фсб
#инцидент
#белгородская область
#граница
#диверсанты
#хамас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пилоты пассажирского самолета уснули во время рейса
Metro: в Индонезии самолет сбился с курса из-за уснувших на полчаса пилотов
10 марта 2024, 15:40

Фото: iStock/Diy13

Два пилота авиакомпании Batik Air уснули во время рейса, сообщает Metro.
На борту воздушного судна находились 153 пассажира. В результате инцидента пострадавших нет, самолет лишь немного отклонился от курса.

Один из пилотов вовремя проснулся и сумел вернуться на прежнюю траекторию полета. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Пилоты от работы отстранены, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Известно, что один из летчиков попросил его подменить на время отдыха, однако вскоре уснул и второй командир судна.

Читайте также:

В США самолет потерял шину при взлете

В Ванкувере молния ударила в самолёт, на борту которого были более 500 человек

Су-27 ВКС РФ сопроводил самолет и два истребителя ВВС Франции над Черным морем
#самолет
#проверка
#рф
#пилоты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье шестиклассницы обвинили тренера спортшколы в домогательствах
10 марта 2024, 15:13

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В подмосковной Электростали детского тренера по боксу подозревают в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Заявления на него написали родители двух шестиклассниц.
Девочки-одноклассницы вместе занимаются в местной детской «Школе бокса», передает телеграм-канал SHOT. Придя домой после тренировки, школьницы пожаловались, что тренер приставал к ним. По словам 12-летних подруг, наставник зашёл в раздевалку, когда они переодевались, и начал хватать их за грудь. Испуганные и смущённые юные спортсменки прибежали домой и всё рассказали матерям, а те уже обратились в полицию.

Девочки учатся в одном классе и вместе ходят на тренировки по боксу. Обе воспитываются в благополучных семьях. В отношении действий 36-летнего тренера региональным управлением Следственного комитета РФ инициирована проверка, по результатам которой будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.

Читайте также:

В Красноярске тренер по волейболу избил детей палкой за плохое поведение

В Подмосковье детский тренер по карате занимался онанизмом перед детьми

Тренер по тхэквондо задержан за сексуальные домогательства к малолетним спортсменкам
#тренер
#проверка
#тренировки
#рф
#подмосковье
#электросталь
#бокс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф