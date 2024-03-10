В Татарстане козырек магазина рухнул из-за снега и придавил людей

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В Татарстане козырек магазина обрушился на местных жителей из-за снега. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.
По информации портала, козырек обрушился по всей площади магазина. На место происшествия прибыли экстренные службы. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди.
Посетителей магазина и продавцов удалось вывести через запасной выход.
Похожий инцидент прежде произошел на Сахалине. Крыша торгового центра рухнула, не выдержав снега. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Посетителей магазина и продавцов удалось вывести через запасной выход.
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Анастасия Хохлова