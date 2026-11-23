В Стамбуле разыскивают льва, замеченного в жилом квартале
В Стамбуле ищут льва, которого заметили в жилом районе. Об этом сообщает издание Aykırı.
В настоящий момент поиски сосредоточены в районе Сарыер, который расположен в северной части европейской стороны Стамбула и тянется от Босфора до побережья Чёрного моря. Уточняется, что тепловизоры и камеры видеонаблюдения зафиксировали большого хищника в квартале Ускумрукей.
Каким образом лев оказался в жилом районе, пока неизвестно, однако специалисты уже начали отлов животного. Власти призвали местных жителей проявлять осторожность и внимательно следить за тем, что происходит на улице.
Ранее стало известно, как долго можно оставлять собаку или кошку одних дома. На этот вопрос ответил руководитель направления «КошкодавкамНет» фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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