В Находке при столкновении машин погибла сотрудница полиции, ещё одна пострадала
В Находке в результате столкновения двух автомобилей погибла сотрудница полиции, ещё одна пострадала. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ДФО.
ДТП случилось 9 августа в районе Находкинского проспекта. Предварительно, 31-летний местный житель проехал на красный свет и врезался в другую машину. В момент аварии в салоне находились две сотрудницы патрульно-постовой службы (ППС) Находкинского линейного отдела (ЛО) МВД РФ на транспорте.
Уточняется, что 20-летняя правоохранительница скончалась на месте от полученных травм, а её 37-летнюю коллегу доставили в реанимационное отделение городской больницы. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия, по факту случившегося проводится проверка.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Британии голодные барсуки из-за аномальной засухи всё чаще атакуют поля для гольфа, разрывая газоны в поисках червей и личинок. От нашествия животных уже серьёзно пострадали поля в графствах Стаффордшир, Саффолк и Вустершир.
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