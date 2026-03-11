Рейс Красноярск — Якутск подал аварийный сигнал и направился на аэродром вылета
Самолет Airbus A319, следовавший из Красноярска в Якутск, подал аварийный сигнал и развернулся для возврата. Об этом пишет РИА Новости.
Он достиг поселка Богучаны, после чего началось снижение. Сейчас борт направляется обратно в аэропорт вылета и готовится к посадке.
