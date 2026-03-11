В Якутске заведено дело на руководителя детсада после падения ребенка из окна
В Якутске завели административное дело против руководителя детсада «Белочка» после инцидента с ребенком. Об этом информирует республиканская прокуратура, пишет РИА Новости.
20 февраля во время подготовки к завтраку воспитанник забрался на подоконник в спальне, открыл окно и выпал на сугроб. Воспитатель заметила падение и попыталась схватить ребенка за одежду, но не смогла его удержать. Региональный следственный комитет РФ проводит проверку.
Мальчик получил телесные повреждения: кататравму, ушиб грудной клетки и поясничной области. В настоящее время он проходит лечение дома.
Крымчанка впала в кому после удаления зуба мудрости в Таиланде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: